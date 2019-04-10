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Около 150 компаний представят товары и услуги на форуме-выставке деловых контактов в Бресте

11.04.2019 — Новости Общества | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Около 150 компаний представят свои товары и услуги на IV Международном форуме-выставке деловых контактов «Брест 2019», которая 11 апреля открывается в областном центре.

В качестве экспонентов зарегистрировались белорусские и зарубежные предприятия, представляющие разные отрасли экономики: производство продуктов питания, строительных материалов, товаров легкой и химической промышленности, машиностроение, металлургию, сельское хозяйство, транспортные услуги и логистику, издательскую деятельность, туризм. В списке отечественных экспонентов — ведущие производители товаров и услуг Брестской области и регионов Беларуси: компании «СТиМ», «Инко-Фуд», «ГродноАгроинвест», ОАО «Ивацевичдрев», «Беловежский», «Остромечево», Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение, «Полесьежилстрой», Оршанский льнокомбинат, Белорусская цементная компания, СП «Санта Бремор», «Березастройматериалы», «Савушкин продукт», «Полесские журавины», фабрика игрушек «Полесье», «Бархим», Брестский чулочный комбинат.

«Иностранные участники, как правило, выступают под коллективными стендами. В одной экспозиции может быть представлено до десятка компаний. Многочисленные делегации ожидаются из Брянской и Ижевской областей России, Волынской и Тернопольской областей Украины, из Люблинского воеводства, в составе миссии Польско-Белорусской торгово-промышленной палаты», — рассказала начальник отдела внешнеэкономического сотрудничества Брестского отделения БелТПП Елена Пивник.

Выставочная экспозиция разместится в Легкоатлетическом манеже на площади в 1,5 тыс. кв.м. Она является важной составляющей форума деловых контактов. Ожидается, что в целом участниками мероприятия станут около 200 гостей из 20 стран. В составе многих делегаций как представители бизнеса, так и дипломатического корпуса. 

Целью форума является укрепление межрегионального сотрудничества, презентация экономического и инвестиционного потенциала Брестской области, поиск новых направлений взаимодействия. Программа предусматривает информационные семинары, презентации предприятий и инвестиционных проектов. Состоятся подведение итогов Недели инноваций, церемония вручения премии облисполкома за достижения в области качества и премии правительства Беларуси.

Организаторами мероприятия выступают Брестский облисполком и региональное отделение БелТПП.

БЕЛТА.

 

 

 
Теги: Брест
 
 
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Около 150 компаний представят товары и услуги на форуме-выставке деловых контактов в Бресте
 
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