В парке имени Фрунзе в Витебске ставят ротонду

Источник материала: Tut.by

Ротонда появится на берегу Витьбы в парке имени Фрунзе недалеко от фонтана, который отремонтировали здесь в 2017 году.



Фото: Юрий Шепелев

Судя по строительным площадкам, в парке имени Фрунзе возле фонтана будет две ротонды. Одну уже ставят — она будет находиться ближе к реке, а вторая запланирована дальше — возле скульптуры «Влюбленные» неподалеку от проспекта Фрунзе.

Парк имени Фрунзе на участке возле площади Свободы почти благоустроили. Здесь проложили новые дорожки, обновили лестницы, установили кованое ограждение.