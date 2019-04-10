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В парке имени Фрунзе в Витебске ставят ротонду
11.04.2019 13:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ротонда появится на берегу Витьбы в парке имени Фрунзе недалеко от фонтана, который
Судя по строительным площадкам, в парке имени Фрунзе возле фонтана будет две ротонды. Одну уже ставят — она будет находиться ближе к реке, а вторая запланирована дальше — возле скульптуры «Влюбленные» неподалеку от проспекта Фрунзе.
Парк имени Фрунзе на участке возле площади Свободы почти благоустроили. Здесь проложили новые дорожки, обновили лестницы, установили кованое ограждение.
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Парк имени Фрунзе на участке возле площади Свободы почти благоустроили. Здесь проложили новые дорожки, обновили лестницы, вдоль которых установили кованое...
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