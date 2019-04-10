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При задержании мужчина проглотил пакетик с психотропом - доставали эндоскописты в больнице

11.04.2019 13:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле, чтобы доказать причастность мужчины к преступлению, милиционерам пришлось везти его на эндоскопию, рассказали в УВД.


Вечером 10 апреля сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми на улице Сосновой в Гомеле задержали женщину и мужчину. Они сделали заказ психотропных веществ в одном из интернет-магазинов, оплатили товар и получили адрес закладки наркотиков. Как только наркотики попали гомельчанам в руки, их «взяли».

У 37-летней женщины нашли пакетик с кристаллическим веществом. А вот у 36-летнего мужчины, санитара выездной бригады скорой медицинской помощи, наркотика не оказалось. Заподозрив, что задержанный мог проглотить закладку, его отвезли в областную больницу на эндоскопию. В желудке мужчины врачи, как и ожидалось, нашли пакет с психотропом.

Момент извлечения наркотика милиционеры сняли на видео.

Экспертиза показала, что изъятые из желудка кристаллы являются особо опасным психотропным веществом — альфа-PVP общим весом около 0,4 грамма.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле, чтобы доказать причастность мужчины к преступлению, милиционерам пришлось везти его на эндоскопию. Подробности рассказали в УВД.
 
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