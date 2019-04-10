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«Зачем просто так пересаживаться на новые авто?» Министр о том, ездят ли чиновники на Geely

11.04.2019 13:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министр промышленности Павел Утюпин считает, что по мере обновления государственного автопарка все больше чиновников будут пересаживаться на Geely.

В парламенте журналисты поинтересовались у главы Минпрома, все ли министры пересели на отечественные автомобили.

— Наверное, еще не все, — ответил Павел Утюпин.

По его мнению, нужно рачительно подходить к «тем ресурсам, к тому оборудованию, которое у нас есть».

— И зачем просто так пересаживаться на новые машины, когда другие были закуплены ранее и свой ресурс не исходили? Согласитесь, не та ситуация, когда необходимо тратить на это бюджетные средства. Но я абсолютно уверен, что по мере обновления автопарка Geely будет являться маркой номер один с точки зрения присутствия его в государственном фонде. Я думаю, вы видите на улицах, что многие покупают эти автомобили и не жалеют об этом.

Министр не сказал, кто из его коллег уже ездит на Geely. Сам он тоже пользуются другим авто.

— Машина, которая закреплена за Министерством промышленности, это машина, купленная ранее, которая не исходила свой ресурс. Это единственная причина.

По словам Утюпина, большая часть авто Geely, 60%, сегодня продается в Россию.

 
 
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Министр промышленности Павел Утюпин считает, что по мере обновления государственного автопарка все больше чиновников будут пересаживаться на Geely.
 
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