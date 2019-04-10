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В ГТК разъяснили порядок возмещения инвалидам и многодетным семьям 50% таможенных пошлин при ввозе авто

11.04.2019 17:46 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Государственном таможенном комитете разъяснили основные аспекты применения указа №140 "О возмещении таможенных пошлин, налогов", сообщает БЕЛТА.

Документом предусматривается возмещение из республиканского бюджета 50% таможенных пошлин, налогов лицам, имеющим инвалидность I либо II группы, а также родителям (усыновителям, удочерителям) в многодетных семьях при ввозе легкового автомобиля. Чтобы воспользоваться таким возмещением, необходимо представить в таможню удостоверение инвалида или удостоверение многодетной семьи. Представленные документы должны быть действительны на момент декларирования автомобиля.

Как пояснили в ГТК, указ предлагает два способа возмещения. Удостоверение инвалида либо удостоверение многодетной семьи можно предоставить непосредственно при ввозе автомобиля. В таком случае платежи физическое лицо вправе уплатить в размере 50% от причитающихся, то есть половину. Если по какой-либо причине удостоверения не были предъявлены при декларировании транспортного средства, такие документы можно представить в таможню, осуществившую выпуск автомобиля, в течение одного года со дня такого выпуска. В таком случае половина платежей будет возвращена физлицу по его заявлению.

Возмещение производится один раз в течение года. Речь идет не о календарном годе (с 1 января по 31 декабря), а о годе, исчисление которого начинается со дня предыдущего выпуска транспортного средства в свободное обращение с возмещением. "То есть если машина будет ввезена с возмещением 1 мая 2019 года, то следующую машину с возмещением можно будет ввезти через год, начиная с 2 мая 2020 года", - отметили в ГТК.

Указом №140 не предусмотрены ограничения по пользованию и распоряжению транспортными средствами, при ввозе которых возмещалось 50% таможенных платежей.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Государственном таможенном комитете разъяснили основные аспекты применения указа №140 "О возмещении таможенных пошлин, налогов",...
 
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