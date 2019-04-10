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О чистоте дворов задуматься пора

11.04.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

 

Сначала участники рейдовой группы побывали в районе ул. Ясной, 48. Нечистоплотные жители близлежащих домов снесли к контейнерной площадке мешки со строительным мусором и крупногабаритными отходами, из-за чего там образовалась огромная свалка. В глаза бросились отслужившие свое предметы мебели, горы досок и сухих ветвей.

Аналогичной картина оказалась и на ул. Чапаева, 58. Там около контейнерной площадки были замечены брошенные недобросовестными борисовчанами старые шины, листы фанеры, доски, ставший непригодным в хозяйстве коврик, чемодан и прочий хлам.

На ул. Строителей 10а тоже царил беспорядок, к которому причастны не сотрудники коммунальных служб, а жители близлежащих домов, выбрасывающие крупногабаритные отходы, игнорируя существующие правила.

На ул. Труда, 96а сотрудников санитарной службы вновь встретила свалка крупногабаритных отходов. Вместе с тем приятно порадовали контейнерные площадки на ул. Труда, 96 и ул. Зеленый городок, 1, оказавшиеся в удовлетворительном состоянии.

Горы ветвей, мешки со строительными и хозяйственно-бытовыми отходами портили облик двора на ул. Труда, 26 и ул. Труда, 14.

P.S. Лицам, ответственным за поддержание порядка на вверенных им территориях, направлены рекомендации для устранения нарушений в установленные сроки. Будем надеяться, что после наведения чистоты через какое-то время неряхи не возьмутся за старое и все не вернется на круги своя…

Маргарита КОРОЛЬ, фото автора

 

 
 
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Lida.Info
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