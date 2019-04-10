АКЦИЯ «БЕЛАЯ РОМАШКА»

Цель проведения акции – привлечь внимание общественности, жителей Борисовского района к проблеме туберкулеза. Для молодежи была проведена информационная сессия по вопросам профилактики туберкулеза: лекция, викторина, блиц-опрос, ролевая игра «Я хочу быть здоровым», раздача буклетов. Волонтеры из учреждений образования «Борисовский государственный медицинский колледж», «Борисовский государственный колледж», «Борисовский государственный политехнический колледж» приняли участие в распространении печатных материалов среди населения по профилактике туберкулеза.