Неделя финансовой грамотности прошла в Минской области

Источник материала: Единство

В рамках Недели были проведены многочисленные мероприятия с целью ознакомления молодых людей с правилами финансового поведения, получения ими информации о том, как разумно тратить и сберегать деньги, расширения знаний молодежи о возможностях получения дохода. Тематический акцент в этом году сделан на вопросах ценовой стабильности.

В Минской области состоялось 1 588 мероприятий, в которых приняло активное участие более 44 500 учащихся, родителей и специалистов образования.

Мероприятия, прошедшие в рамках Недели, были разнообразными и насыщенными. Ребята узнали не только много нового в области финансов, но и получили массу положительных эмоций. Так, во всех районах Минской области были организованы встречи учащихся и специалистов образования с представителями банков, страховых организаций, на которых все желающие могли задать интересующие их вопросы и получить в ответ не только грамотные ответы и советы, но и подарки в виде книг и брошюр на финансовую тему. Также для ребят были организованы экскурсии в отделения банков, где были проведены лекции, презентации, школьникам была представлена возможность взглянуть на банки «изнутри» и познакомиться со спецификой их работы.

В Смолевичском районе для учащихся ГУО «Барсуковская средняя школа» была организована квест-игра «Путешествие в страну Капиталяндию». В ходе мероприятия ребята играли в дешифровщика, «добавлялки», а также смотрели мультфильм по стихотворению С. Михалкова и отвечали на вопрос: «Почему старик передумал корову продавать?». Ребята из ГУО «Быстрицкая средняя школа» Копыльского района побывали в гостях у гнома Эконома и совершили с ним увлекательное путешествие по финансовым «станциям», выполняя разнообразные задания. В Борисовском районе к школьникам присоединились в постижении азов финансовой грамотности ребята старшего дошкольного возраста, малыши играли в «Супермаркет», «Банк», «Кафе», а также отвечали на вопросы брейн-ринга «Юные финансисты».

Неделя финансовой грамотности проводится в Республике Беларусь седьмой год подряд, накопленный за это время опыт позволяет в увлекательной форме объяснить ребятам важность грамотного отношения к деньгам, что в дальнейшем позволит им обеспечить свою финансовую безопасность.