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Митинг ко дню освобождения узников фашистских концлагерей

11.04.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Подробнее читайте на страницах «А».

Анастасия КАПЦЕВА

 
 
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Сегодня у памятника «Жертвам фашизма» по ул. Чапаева прошел митинг, посвященный Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, в котором приняли...
 
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Герой працы
Газета Авангард
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
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