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Анастасия КАПЦЕВА
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Митинг ко дню освобождения узников фашистских концлагерей
11.04.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
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Анастасия КАПЦЕВА
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Сегодня у памятника «Жертвам фашизма» по ул. Чапаева прошел митинг, посвященный Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, в котором приняли...
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