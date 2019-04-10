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Личное общение с гражданами помогает оперативно решать проблемы

11.04.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

 В числе основных тем, которые поднимались, – благоустройство, состояние дорог, транспортные вопросы и проблемы личного характера. Многие из них были решены в ходе приема со специалистами УП «Жилье» и председателями сельисполкомов. Кроме того, поступило интересное предложение о проведении на Борисовщине межрегиональной выставки по развитию личных подсобных хозяйств, в частности, молочного козоводства.

Одной из первых на прием пришла вновь избранный председатель БРО ОО «Белорусская ассоциация бывших несовершеннолетних узников фашизма» («БАБНУФ») Л.В. Мигель. Лилия Владимировна рассказала, что не может получить ни компьютер, находящийся на балансе объединения, ни документы, касающиеся деятельности организации, ее членов (в Борисовском районе проживает 230 бывших узников) у жены бывшего председателя, который умер. Женщина обращалась в правоохранительные органы и прокуратуру, однако ситуация так и не сдвинулась с мертвой точки.

Жителей д. Гора волновал вопрос вывоза строительного мусора и хозяйственно-бытовых отходов на территории самовольной застройки. Составленные акты об административном правонарушении, по словам обратившихся, дают лишь временный результат. Нерадивый сосед не внимает уговорам соседей соблюдать порядок. Тамара Красовская оперативно связалась с председателем Гливинского сельсовета и поручила разобраться в ситуации.

Волнующий некоторых вопрос задали владельцы акций ОАО «Борисовский мясокомбинат», упустившие сроки их выкупа.

– В связи с принятием 2 августа 2016 года внеочередным общим собранием акционеров решения о реорганизации предприятия путем выделения ОАО «Свинокомплекс Негновичи», ОАО «Лошницкий край», ОАО «Борисовский мясокомбинат № 1» руководство уведомило акционеров о выкупе акций в срок до 21 октября 2016 года. Поскольку обратившиеся на личный прием граждане упустили сроки, акции были аннулированы. Руководство предприятия действовало в рамках закона, поэтому помочь людям мы не можем, – сказала депутат.

Что касается поднятых вопросов благоустройства района, представитель власти отметила важность активного вовлечения местных жителей в наведение порядка на земле для того, чтобы Борисовщина стала краше.

Подводя итоги диалога с жителями региона, Т.П. Красовская подчеркнула, что услышан был каждый человек, а среди поступивших вопросов нет неразрешимых.

– Решение многих проблем находится в компетенции местных властей, главное – уделить обратившимся людям внимание, поддержать, детально изучить тему, разъяснить наболевший вопрос, опираясь на белорусское законодательство, учитывая возможности по его решению, – резюмировала Т.П. Красовская.

Маргарита КОРОЛЬ

 
 
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