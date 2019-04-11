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Список лицензированных видов деятельности значительно сократят
11.04.2019 19:49 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Количество лицензий в Беларуси будет сокращено на 15 тысяч, изменятся некоторые нормы законодательства в части лицензирования.
Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин на совещании у Александра Лукашенко 11 апреля,
По словам Турчина, в стране уже работают над либерализацией законодательства в области лицензирования. Так, с принятием декрета №7 количество лицензий уменьшилось на 15 тысяч, примерно на такое же число перечень сократится после принятия нового указа.
Изменятся подходы к самому процессу лицензирования, например, требования к медицинским работникам. «Надо устранить те вещи, которые на практике показали, что являются анахронизмами. Это будет касаться и перечня лицензируемых видов деятельности, и условий выдачи лицензий», – отметил он.
В ходе совещания президент согласился с позицией правительства о том, что отдельные нормы законодательства о лицензировании устарели и не соответствуют современным требованиям.
Принятие указ позволит оперативно и без потери времени откорректировать правила лицензирования, а уже после - в полном объеме доработать законодательную базу.
Напомним, декрет №7 «О развитии предпринимательства»,
Однако, по мнению представителей частного бизнеса, этот документ был разработан
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Количество лицензий в Беларуси будет сокращено на 15 тысяч, изменятся некоторые нормы законодательства в части лицензирования.
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