Список лицензированных видов деятельности значительно сократят

Количество лицензий в Беларуси будет сокращено на 15 тысяч, изменятся некоторые нормы законодательства в части лицензирования.

Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин на совещании у Александра Лукашенко 11 апреля, сообщает пресс-служба президента.

По словам Турчина, в стране уже работают над либерализацией законодательства в области лицензирования. Так, с принятием декрета №7 количество лицензий уменьшилось на 15 тысяч, примерно на такое же число перечень сократится после принятия нового указа.

Изменятся подходы к самому процессу лицензирования, например, требования к медицинским работникам. «Надо устранить те вещи, которые на практике показали, что являются анахронизмами. Это будет касаться и перечня лицензируемых видов деятельности, и условий выдачи лицензий», – отметил он.

В ходе совещания президент согласился с позицией правительства о том, что отдельные нормы законодательства о лицензировании устарели и не соответствуют современным требованиям.

Принятие указ позволит оперативно и без потери времени откорректировать правила лицензирования, а уже после - в полном объеме доработать законодательную базу.

Напомним, декрет №7 «О развитии предпринимательства», принятый 27 февраля 2018 года, предусматривает упрощение регистрации и ведения бизнеса.