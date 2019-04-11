ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Конкурсы и инициативы для школьников и студентов

12.04.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

 

В конкурсе могут принимать участие ребята со всего мира, национальность не имеет значения.

Эссе должны быть не более 700 слов, написаны на английском, французском, испанском или немецком языках.

Работы принимаются онлайн и по почте до 15 июня 2019 года.

Авторы лучших эссе будут приглашены в Токио на церемонию награждения (авиаперелет оплачивают организаторы), которая состоится 23 ноября 2019 года.

Более детальную информацию и ответы на вопросы можно получить, обратившись на Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., или на официальном сайте.

Денежная стипендия для молодых предпринимателей

Если вы давно вынашиваете отличную бизнес-идею, но для начала реализации задумки не хватает средств – попытайте удачу в стипендиальной программе Heer Law Entrepreneurship Scholarship, созданной для поддержки молодежи с предпринимательским складом ума.

Для участия в программе до 31 декабря 2019 года необходимо предоставить бизнес-план уже существующего или будущего бизнеса. Для организаторов важно, чтобы соискатель был студентом, имел хорошую успеваемость в вузе или ссузе. Заявки принимаются по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.. За лучший бизнес-план, который будет определен 31 января 2020 г., победитель получит на свой стартап $1500.

Детальнее – на официальном сайте.

Волонтерские программы ООН за рубежом и в Беларуси

Организация Объединенных Наций приглашает добровольцев для работы по трем видам деятельности: волонтерство за границей, в родной стране и даже онлайн. «Каждый человек может помочь людям своими знаниями, навыками и временем, став волонтером ООН. Это возможность сделать свой вклад в достижение мира и развития», – сообщается в послании будущим волонтерам.

Требования к кандидатам по направлениям разные, из основных – возраст старше 18 лет, знание английского на уровне общения. На официальном сайте ООН можно заполнить анкету, и как только появится работа, которая соответствует вашим навыкам и знаниям, с вами свяжутся по электронной почте. Несмотря на то, что программа ООН волонтерская, организатор обязуется выплачивать финансовую помощь на оплату базовых расходов, проезда до места работы, финансовое вознаграждение на ежегодный отпуск и по окончании работы. Более детальную информацию и ответы на вопросы можно получить, обратившись на Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. и на www.onlinevolunteering.org/en.

Программа для преподавателей английского языка

В рамках программы FLTA, продолжительностью 9 месяцев, молодые преподаватели английского языка смогут улучшить свое педагогическое мастерство, повысить уровень владения английским языком и ближе познакомиться с американской культурой и традициями. Стипендиаты программы отправятся в университеты и колледжи США для работы в качестве преподавателей или ассистентов своего родного языка. В круг их обязанностей будет входить преподавание языка и культуры своей страны до 20 часов в неделю. В рамках стажировки будет предоставляться ежемесячная стипендия, оплачиваться обучение в вузе, ограниченная медицинская страховка и транспортные расходы в США и обратно на родину и также транспортные расходы внутри страны пребывания. Срок подачи заявок – до июня 2019 года, более подробная информация – на официальном сайте программы www.foreign.fulbrightonline.org/about/fulbright-flta.

Подготовила Наталья НАЗАРЕНКО

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молодые люди от 14 до 25 лет, владеющие иностранными языками, например, английским или испанским, могут принять участие в конкурсе эссе «Создаем доброе общество»,...
 
Новости дня
Новости общества
 
Похолодает, но обойдется без дождей. Погода в Витебске на выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.04.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Вороновская газета
Lida.Info
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика