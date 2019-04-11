Конкурсы и инициативы для школьников и студентов

Источник материала: Единство

В конкурсе могут принимать участие ребята со всего мира, национальность не имеет значения.

Эссе должны быть не более 700 слов, написаны на английском, французском, испанском или немецком языках.

Работы принимаются онлайн и по почте до 15 июня 2019 года.

Авторы лучших эссе будут приглашены в Токио на церемонию награждения (авиаперелет оплачивают организаторы), которая состоится 23 ноября 2019 года.

Более детальную информацию и ответы на вопросы можно получить, обратившись на Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , или на официальном сайте.

Денежная стипендия для молодых предпринимателей

Если вы давно вынашиваете отличную бизнес-идею, но для начала реализации задумки не хватает средств – попытайте удачу в стипендиальной программе Heer Law Entrepreneurship Scholarship, созданной для поддержки молодежи с предпринимательским складом ума.

Для участия в программе до 31 декабря 2019 года необходимо предоставить бизнес-план уже существующего или будущего бизнеса. Для организаторов важно, чтобы соискатель был студентом, имел хорошую успеваемость в вузе или ссузе. Заявки принимаются по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . За лучший бизнес-план, который будет определен 31 января 2020 г., победитель получит на свой стартап $1500.

Детальнее – на официальном сайте.

Волонтерские программы ООН за рубежом и в Беларуси

Организация Объединенных Наций приглашает добровольцев для работы по трем видам деятельности: волонтерство за границей, в родной стране и даже онлайн. «Каждый человек может помочь людям своими знаниями, навыками и временем, став волонтером ООН. Это возможность сделать свой вклад в достижение мира и развития», – сообщается в послании будущим волонтерам.

Требования к кандидатам по направлениям разные, из основных – возраст старше 18 лет, знание английского на уровне общения. На официальном сайте ООН можно заполнить анкету, и как только появится работа, которая соответствует вашим навыкам и знаниям, с вами свяжутся по электронной почте. Несмотря на то, что программа ООН волонтерская, организатор обязуется выплачивать финансовую помощь на оплату базовых расходов, проезда до места работы, финансовое вознаграждение на ежегодный отпуск и по окончании работы. Более детальную информацию и ответы на вопросы можно получить, обратившись на Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. и на www.onlinevolunteering.org/en.

Программа для преподавателей английского языка

В рамках программы FLTA, продолжительностью 9 месяцев, молодые преподаватели английского языка смогут улучшить свое педагогическое мастерство, повысить уровень владения английским языком и ближе познакомиться с американской культурой и традициями. Стипендиаты программы отправятся в университеты и колледжи США для работы в качестве преподавателей или ассистентов своего родного языка. В круг их обязанностей будет входить преподавание языка и культуры своей страны до 20 часов в неделю. В рамках стажировки будет предоставляться ежемесячная стипендия, оплачиваться обучение в вузе, ограниченная медицинская страховка и транспортные расходы в США и обратно на родину и также транспортные расходы внутри страны пребывания. Срок подачи заявок – до июня 2019 года, более подробная информация – на официальном сайте программы www.foreign.fulbrightonline.org/about/fulbright-flta.

Подготовила Наталья НАЗАРЕНКО