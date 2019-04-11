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Из-за ремонта дороги на Кальварийской и Уманской ограничат движение в выходные

12.04.2019 10:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Городской транспорт на улицах Кальварийской и Уманской в столице 13 и 14 апреля будет работать с изменениями. Причина — укладка асфальта и ремонт дороги, сообщает предприятие «Столичный транспорт и связь».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

 

Как изменят движение на Кальварийской

В выходные будут асфальтировать улицу Кальварийскую на участке от Юбилейной площади до улицы Клары Цеткин, из-за этого закроют троллейбусное движение (не включая перекресток).

13 апреля на время закрытия движения по четной стороне улицы Кальварийской троллейбусы № 9, 13, 14 будут курсировать до остановочного пункта «Романовская Слобода» по улицам Кальварийская, Романовская Слобода, Немига в прямом направлении, а обратно — по Немиге, Клары Цеткин и дальше по маршрутам.

14 апреля будет закрыто движение по нечетной стороне улицы, поэтому троллейбусы № 9, 13 организуют до ж/д вокзала от Кальварийской по Клары Цеткин, Бобруйской в обоих направлениях. А взамен троллейбуса № 14 организуется работа троллейбусов № 58 «ДС Масюковщина — Бобруйская».

Будет работать временный автобусный маршрут № 913 «Одоевского — Городской Вал» со следованием по улицам Бельского, Притыцкого, Кальварийской, Романовская Слобода, Городской Вал в обоих направлениях.

Пассажиры имеют право на проезд без дополнительной оплаты в автобусах маршрутов № 40, 50С, 913 на дублируемых и закрываемых участках, если у них есть проездные или единые проездные на определенное время (без лимита поездок), в составе которых один из видов транспорта — троллейбус.

Какие корректировки для Уманской?

На улице Уманской (участок от улицы Железнодорожной до проспекта Дзержинского) будут проводить дорожно-строительные работы — и движение закроют полностью для всех.

Поэтому в выходные автобусы № 57 будут курсировать в направлении улицы Семашко по проспекту Дзержинского, улицам Алибегова, Семашко с остановкой на изменяемом участке «станция метро Михалово» по проспекту Дзержинского, в обратном направлении — прямо по проспекту Дзержинского (без заезда на Железнодорожную, Уманскую).

Троллейбусы № 31 организуют со стороны улицы Гурского по проспекту Дзержинского до станции метро «Михалово».

Троллейбус № 47 будет следовать со стороны диспетчерской станции «Малиновка-4» по проспекту Любимова, Газеты «Правда», улице Голубева, проспекту Дзержинского, Жукова, Пушкина, со стороны проспекта Пушкина — по улице Гурского, проспекту Дзержинского, Любимова, и далее по маршруту.

Движение троллейбусов № 63 организуется в направлении диспетчерской станции «Дружная» со следованием по Гурского, Дзержинского, улице Щорса, Железнодорожной и далее по маршруту, в направлении диспетчерской станции «Юго-Запад» — по улицам Железнодорожная, Алибегова, Рафиева.

Автобусы № 90, 166 будут курсировать по Гурского, Дзержинского, Железнодорожной в обоих направлениях с остановкой «ст. м. Михалово» по проспекту Дзержинского.

 
 
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