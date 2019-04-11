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Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения ребенка в Каменецком районе

12.04.2019 14:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения малыша в Каменецком районе, сообщает пресс-служба Следственного комитета.


Фото: РОСН МЧС

«Следственным управлением УСК по Брестской области по факту безвестного исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело», — рассказали в ведомстве.

Работу на месте координирует лично руководство управления СК по области.

«В полном объеме используются возможности криминалистической техники: квадрокоптер, тепловизоры и другое оборудование», — добавили в пресс-службе.

Поиски продолжаются уже вторые сутки. Сегодня, по данным МВД, на месте работают порядка 70 человек: следователи, милиционеры, спасатели, «охрановцы» и добровольцы. Проверяют заброшенные дома, лесополосы и каналы, овраги и поля; опрашивают местных жителей. Радиус поиска составляет 6 км и постепенно расширяется.

Видео: МВД, поиски 12 апреля

Вчера, по данным правоохранителей, была изучена территория площадью 640 га — буквально каждый сантиментр в деревне. Проверяли мелиоративный канал. Результатов никаких.


Фото: пресс-служба МВД

Напомним, маленького Ивана Волошина (в мае ему исполнится два года) ищут с вечера 10 апреля в деревне Любашки (Каменецкий район). Он младший из детей в многодетной семье. Родители не местные, приехали в Любашки примерно 8 лет назад, это представители этнического меньшинства. В день исчезновения мальчик был одет в синюю спортивную кофту с красными полосками на рукавах. Всех, кто видел похожего ребенка, просят откликнуться в милицию по номеру 102.

Позже на портале TUT.BY будет опубликован репортаж о поиске ребенка

 
 
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«В полном объеме используются возможности криминалистической техники: квадрокоптер, тепловизоры и другое оборудование», - говорят следователи.
 
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