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Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения ребенка в Каменецком районе
12.04.2019 14:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения малыша в Каменецком районе, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
«Следственным управлением УСК по Брестской области по факту безвестного исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело», — рассказали в ведомстве.
Работу на месте координирует лично руководство управления СК по области.
«В полном объеме используются возможности криминалистической техники: квадрокоптер, тепловизоры и другое оборудование», — добавили в пресс-службе.
Поиски продолжаются уже вторые сутки. Сегодня, по
Видео: МВД, поиски 12 апреля
Вчера, по данным правоохранителей, была
Напомним, маленького Ивана Волошина (в мае ему исполнится два года)
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«В полном объеме используются возможности криминалистической техники: квадрокоптер, тепловизоры и другое оборудование», - говорят следователи.
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