Минобр считает недопустимым, чтобы учителя оформляли подписку за свои деньги. Но не об этом знают

Источник материала: Tut.by

Оказывается, перед началом 2018−2019 учебного года произошло важное. В августе Министерство образования разослало инструктивно-методическое письмо, на основании которого должна вестись воспитательная работа в школах. В приложении к нему было указано: недопустимо, чтобы педагоги оплачивали подписку на периодические издания из собственных средств. Как оказалось, не все учителя до сих пор об этом знают, продолжая выписывать газеты и журналы не по своему желанию, но за свой счет.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В начале каждого учебного года Министерство образование рассылает в школы инструктивно-методические письма с рекомендациями. Информация о том, что подписка на СМИ за свои деньги недопустима, содержится в приложении № 1 «О проведении информационных и классных часов». Документ можно найти на сайте Минобразования .

— Министерство образования Республики Беларусь обращает внимание на недопустимость привлечения на приобретение пособий и подписку периодических изданий личных денежных средств педагогических работников, — говорится в последнем абзаце документа.

Заместитель директора одной из школ объясняет: каждый месяц на литературу учителям платят примерно 5 рублей.

— Согласно документу, свыше этой суммы выписка газет недопустима, — рассказывает педагог.

— Точно могу сказать, что часть наших учителей после этого письма сказали категорическое «нет», и им за это ничего не было.

При этом замдиректора отмечает, что немногие учителя знают об этом абзаце в приложении к методическому письму.

— Кто-то вовсе не знает о данном письме, кто-то, вероятно, просто не дочитал документ до конца.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Например, педагог из Могилева слышит о рекомендации Министерства образования впервые. В этом году, как и в предыдущие, по настоянию администрации она оформила подписку на две газеты.

— Дважды в год мы должны оформлять подписку на «Настаўніцкую газету» и «Могилевские ведомости». Еще приходят библиотекари и во время подписной кампании вывешивают в учительской объявление: «Предлагаем подписаться на такие-то периодические издания». Если ты проигнорировал это предложение, то в следующий раз они приходят и вывешивают список с фамилиями, кто не оформил подписку.

Педагог говорит, что, несмотря на рекомендацию министерства, она и ее коллеги до сих пор выписывают газеты за свои личные средства.

— Лично я сдаю деньги сразу. Потому что если ты упрешься, отношение к тебе кардинально поменяется.

Педагог одной из минских гимназий рассказывает, что в этом году ситуация с обязательной подпиской была такой же, как и в предыдущие.

— У нас в гимназии работает около 60 учителей. И каждый должен на что-то подписаться. На «Настаўніцкую газету» — подписок 40, потом идут менее калиброванные издания. Стоимость — от 55 рублей. В прошлом году я сказал, что подписываться не буду. После этого мне не дали премию.

В этом учебном году, рассказывает педагог, его уговорили подписаться на «самый дешевый журнал», который стоит всего 20 рублей.

— Так и быть: отдать 20 рублей на журнал о литературе мне было не жалко. Учитывая, что остальные платят около 60 за подписку на «Настаўніцкую» на пять месяцев. Конечно, можно начать сопротивляться, но выйдет себе дороже. По сути, обязательная подписка на СМИ — это просто круговорот денег в системе образования, которая позволяет работать штату журналистов.

При этом педагог отмечает хорошие статьи некоторых авторов.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Учителя одного из лицеев Брестской области говорят, что выписывать газеты и журналы их никто не заставляет.

— Никто не говорит в лоб — «вы обязаны». Но желательно выписывать какой-нибудь журнал по своему предмету. Мы, в принципе, так и делаем. Насколько я понимаю, наше учебное учреждение где-то отчитывается за подписку. Потому что всегда приходит библиотекарь, спрашивает, выписываем ли мы, например, «Настаўніцкую». Если нет, ставит прочерк и идет дальше.

О приложении к письму Минобра педагоги лицея ничего не слышали.

— Нам никто не показывал этот документ.