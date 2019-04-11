Лукашенко подписал указ о создании «Национального детского технопарка»

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 12 апреля подписал указ № 145 «О создании учреждения образования «Национальный детский технопарк», сообщает пресс-служба президента.



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«Национальный детский технопарк» появится в Минске к 1 января 2021 года. Ежегодно в технопарке будут проходить обучение около 2 тысяч наиболее одаренных детей — учеников 6−11-х классов со всей Беларуси.

Для них разрабатывается специальная образовательная программа, рассчитанная на 21 день. Затем дополнительное образование продолжится по индивидуальным планам с дистанционным сопровождением преподавателями технопарка. С детьми будут работать высококвалифицированные педагоги, ученые, преподаватели высших учебных заведений, сотрудники научно-исследовательских и промышленных организаций.

В инфраструктуру технопарка войдут учебно-лабораторный корпус с современным оборудованием, общежитие для проживания учащихся. Проживание и питание будут обеспечиваться за счет средств республиканского бюджета.

«Создание «Национального детского технопарка» — это реальная государственная поддержка одаренных учащихся для развития их способностей, технического творчества, формирования интереса к научно-технической и инновационной деятельности», — отметили в пресс-службе.

Предполагается, что обучение в технопарке будет мотивировать школьников к выбору будущей профессии в сфере науки и высоких технологий.

Напомним, 12 апреля Александр Лукашенко посетил Парк высоких технологий.