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Студентам БГУ запретили критиковать университет

12.04.2019 22:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Для студентов Белорусского государственного университета выпустили новые правила. Согласно им, студенты не должны допускать комментарии, которые могут повредить имиджу БГУ. Такое требование содержится в правилах внутреннего распорядка студентов ведущего белорусского вуза.


Скриншот документа

В обновленных правилах внутреннего распорядка для обучающихся в БГУ появился новый пункт в главе 3 «Обязанности учащихся».

Пункт 5.20 обязывает студентов «не допускать комментариев о БГУ и от лица БГУ, размещаемых в информационном пространстве (СМИ, интернет, социальные медиа), которые могут нанести угрозу имиджу и деловой репутации БГУ».

Такие же требования предъявляются и к аспирантам, докторантам и соискателям БГУ в пункте 6.9.

За распространение информации, несущей «угрозу имиджу и деловой репутации БГУ», предусмотрена дисциплинарная ответственность.

По предварительным данным, правило «не критиковать» принято не только в БГУ, но и в других вузах Беларуси.

 
 
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Пункт 5.20 обязывает студентов «не допускать комментариев о БГУ и от лица БГУ, размещаемых в информационном пространстве (СМИ, интернет, социальные медиа), которые...
 
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