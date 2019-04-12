Поиски Ванечки, президент и айтишники, неожиданный приговор и беды сельпо - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Погода в выходные будет не очень: температура воздуха на пару градусов ниже климатической нормы для этих чисел апреля и порывистый холодный ветер . Но, несмотря на погоду, в Брестской области объявлен сбор добровольцев для поисков пропавшего двухлетнего Вани Волошина — ребенка ищут с 10 апреля, до сих пор никаких новостей нет. Близкие мальчика уверены: их Ваню кто-то украл и увез. «Он у нас контактный, — описывает характер сына мама Алена. — Покажешь ему конфету — и он уже идет к тебе». Вчера возбудили уголовное дело по факту исчезновения. Наш большой репортаж из Любашек, где идут поиски, читайте здесь — а потом давайте вспоминать, что еще важного и интересного было вчера.









Вчера ГАИ Беларуси рассказала депутатам и нам, что хочет изменить в ПДД . Нет-нет, балльной системы пока не ждите, а вот экзамены на категорию В могут существенно измениться .

. Нет-нет, балльной системы пока не ждите, а вот экзамены на категорию В . Давайте вернемся к теме российского налогового маневра ( вы же помните, в чем его суть? ). Сейчас Беларусь, конечно, пытается минимизировать его последствия. Например, пытается ускорить модернизацию нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в Мозыре и Новополоцке для нивелирования потерь — однако, как считают эксперты, только этим не стоит ограничиваться .

( ). Сейчас Беларусь, конечно, пытается минимизировать его последствия. Например, пытается ускорить модернизацию нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в Мозыре и Новополоцке для нивелирования потерь — однако, как считают эксперты, . Россельхознадзор обратился в ФСБ и Минтранс с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Беларуси. Говорят, «привлекла внимание скорость оборачивания транспортных средств, которые за 2−5 суток успевали доставить продукцию в такие города, как Алматы и Бишкек, вернуться в Беларусь, преодолев расстояние более восьми тысяч километров, загрузиться снова и отправиться в адреса следующих „фантомных“ получателей». А еще, похоже, просто обиделись : особо из 37 белорусских компаний-посредников, которые не нравятся Россельхознадзору, россиян возмущает ООО «Танкверт»: «Совершенно очевидно, что учредители компании не случайно дали имя организации, созвучное с фамилией руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта». То им яблоки наши не нравятся, то уже нейминг…





Тут, кстати, наш обозреватель Юрий Дракохруст вспомнил ответ Лукашенко на действия Россельхознадзора в отношении наших яблок и груш. Помните, он намекнул, что перекроет транзит российской нефти ? Ну, а что, по форме — симметричный ответ. Россельхознадзор, по официальной версии, действует, исходя из чисто профессиональных, технических мотивов: некачественная белорусская продукция либо контрабандная. Ну так и с нефтепроводами — тоже чисто технический вопрос, им вдруг может понадобиться ремонт. А по сути — угроза . Зачем она и к чему приведет — давайте объясним здесь .

? Ну, а что, по форме — симметричный ответ. Россельхознадзор, по официальной версии, действует, исходя из чисто профессиональных, технических мотивов: некачественная белорусская продукция либо контрабандная. Ну так и с нефтепроводами — тоже чисто технический вопрос, им вдруг может понадобиться ремонт. . . Да, мы знаем, что это звучит странно, но — министр культуры России попросил своего белорусского коллегу защищать в нашей стране русский язык . «В последнее время в СМИ все чаще появляется информация о том, что русский язык пропадает с вывесок, на спортивных мероприятиях вывески на английском и белорусском».

. «В последнее время в СМИ все чаще появляется информация о том, что с вывесок, на спортивных мероприятиях вывески на английском и белорусском». Кстати, снова о Куропатах . Мы вдруг поняли, что есть еще в стране люди, которые не понимают, что это за народный мемориал такой. Давайте объясним вам очень просто и понятно: Куропаты — место в Минске, где в 1930−40-х убивали людей. Достоверно известно, что здесь лежат жертвы сталинских репрессий. Сейчас в Куропатах установлено больше тысячи крестов, 70 из них недавно снесли, объявив их незаконными. Но дело в том, что белорусы несут сюда кресты и ухаживают за ними с того момента, как о Куропатах заговорили. Поэтому мемориал и называют народным. Вот здесь — все о том, что за кресты и памятники стоят в лесу за МКАД .

. Мы вдруг поняли, что есть еще в стране люди, которые не понимают, что это за народный мемориал такой. Давайте объясним вам очень просто и понятно: Куропаты — место в Минске, где в 1930−40-х убивали людей. Достоверно известно, что здесь лежат жертвы сталинских репрессий. Сейчас в Куропатах установлено больше тысячи крестов, 70 из них недавно снесли, объявив их незаконными. Но дело в том, что белорусы несут сюда кресты и ухаживают за ними с того момента, как о Куропатах заговорили. Поэтому мемориал и называют народным. . Вы давно бывали в сельпо? Мы вот съездили — и очень сочувствуем людям, которые привязаны только к сельским магазинам. Говорят, все дороже, чем в городе, ассортимент никакой… «Практически здесь только одно вино и продается. Магазин, наверное, на этом и делает план. За остальными товарами люди вынуждены ехать в Витебск. И сумасшедший ценник! В городе цены совсем другие: по данным мониторингов, в среднем на 30% ниже, чем на селе. Выходит, что деревенский житель со своей нищенской зарплатой и пенсионер с мизерной пенсией отдает в магазине больше денег, чем горожанин, у которого более высокий уровень дохода. Разве это справедливо?» Но скоро, надеемся, все изменится.





Давайте расскажем вам поучительную историю милиционера, которого утром 1 января перед работой поймали с 0,4 промилле, уволили, а теперь требуют 33 тысячи за учебу в Академии МВД . На форуме его никому не жаль, но мы, например, очень переживаем за его родителей-пенсионеров. Парень без работы и в депрессии, долги отдавать явно им.

милиционера, которого утром 1 января перед работой поймали с 0,4 промилле, . На его никому не жаль, но мы, например, очень переживаем за его родителей-пенсионеров. Парень без работы и в депрессии, долги отдавать явно им. А вот у нас история мучений людей , которые уже 35 лет ждут отселения из разваливающегося дома в Могилеве. «Стены едут вниз, понимаете? Наверное, пока этот дом просто не сложится и не похоронит нас тут, мы ничего не добьемся. Потому что то, что происходит вокруг нашего дома, — преступление». Давайте расскажем с подробностями .

, которые уже 35 лет ждут отселения из разваливающегося дома в Могилеве. «Стены едут вниз, понимаете? Наверное, пока этот дом просто не сложится и не похоронит нас тут, мы ничего не добьемся. Потому что то, что происходит вокруг нашего дома, — преступление». . «Епископа мира» Дмитрия Бондаря из Литовки помните? Его сейчас судят за заражение ВИЧ . Суд закрытый, а мы пока поговорили с мамой скандального пастора старокатолической церкви. «…Образ вдруг стал популярным. Все эти интервью, сюжеты на телевидении, статьи… Может быть, и не надо это все было, но уже ничего не исправишь». Там, конечно, очень странная история выходит, если сопоставить задержание Бондаря и суицид Сергея Коваля , ближайшего друга «епископа»…

Дмитрия Бондаря из Литовки помните? . Суд закрытый, а мы пока поговорили с мамой скандального пастора старокатолической церкви. «…Образ вдруг стал популярным. Все эти интервью, сюжеты на телевидении, статьи… Может быть, и не надо это все было, но уже ничего не исправишь». Там, конечно, очень странная история выходит, если сопоставить задержание Бондаря и , ближайшего друга «епископа»… А лично меня, друзья, вчера очень впечатлили фото Папы Франциска, который поцеловал ноги руководству Южного Судана , призвав к миру в стране. «Нам, политическим и религиозным лидерам, Бог передал важную задачу быть проводниками его народа, и именно поэтому с нас спрос будет больше. Потом с нас спросят, насколько хорошо мы трудились на благо народа и мира». Мира всем нам, да!





Все новости пятницы, 12 апреля

Кстати. Если не знаете, чем заняться, то вот наш гид по лучшим мероприятиям на выходные подоспел . А как по городу походите — подскажите, пожалуйста, Мингорисполкому, где нужно навести порядок . Убедительно просят, как всегда. А если вы не из столицы, то это еще и лучше: смотрите, какие у вас классные квартиры в регионах есть ! Мы тут обзавидовались — и дизайну, и ценам. И эти квартиры точно никогда не попадут в нашу подборку строительных ляпов на «Доске позора» — потому что красота-а-а! Хороших и красивых вам выходных, друзья!

Ваша редакция

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