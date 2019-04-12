Поиски Ванечки, президент и айтишники, неожиданный приговор и беды сельпо - все за вчера

Лукашенко вчера побывал в ПВТ, оценил проекты резидентов — и пообещал IT-сектору дальнейшую поддержку. «Потому что, по большому счету, вы мои дети. Я своими руками, как умел, вас создавал, а потом вы выросли, начали предлагать, как идти… Захотели вы криптовалюту, криптобиржу, майнинг и прочее, фермы создать… Вместе будем идти этим путем… Если что-то надо, придите, скажите, и мы решим любой вопрос. И вам не надо толкаться с законом и прочее». Участники встречи говорят, что было поднято три основных вопроса — вклад ПВТ в экономику за год, создание Министерства цифровой трансформации экономики и необходимость реформы системы образования. Вот здесь — очень подробно обо всем этом. Кстати, еще у нас скоро появится «Национальный детский технопарк»! А хотите расскажем, как удивили айтишники президента? Они, понятно, денег не просили — наоборот, жаловались, что свои не могут отдать: мол, нет у Парка законной возможности оказывать более значительную помощь учреждениям образования. «Ради того, чтобы вы свои кровно заработанные деньги могли подарить преподавателю, ученику или студенту… Да Господь с вами. Я готов. Хоть сегодня скажите, сколько денег и куда направить», — ответил президент. А потом, кстати, раскритиковал недавнюю инициативу министра образования. Это он еще, наверное, в обязательную подписку на газеты и журналы за собственные средства педагогов не вникал! «Можно начать сопротивляться, но выйдет себе дороже. По сути, обязательная подписка на СМИ — это просто круговорот денег в системе образования, который позволяет работать штату журналистов», — говорят сами учителя.
Видели, что студентам (и не только) БГУ (и не только) запретили критиковать университет? То есть им ни на TUT.BY не пойти пожаловаться теперь, ни во «ВКонтакте» о несправедливости, например, не написать? Что за это будет — расскажем здесь.
В «деле медиков» — еще один эпизод: стало известно, что за взятки задержан один из сотрудников центра детской онкогематологии в Боровлянах. Попался, говорят, на закупках.
Суд в Минске изменил приговор участникам вечеринки, во время которой погибла студентка — и теперь молодежь отправится в колонию. По мнению нашей Катерины Борисевич, которая работала на этом суде с самого начала, вчера был отменен один из самых адекватных и разумных приговоров в истории белорусского правосудия — когда по-настоящему работал принцип индивидуализации наказания. «Никто из ребят и родителей сегодня не ожидал, что двое отправятся в колонию по требованию прокуратуры. Они обсуждали простые и обычные вещи, строили какие-то планы, пока суд был в совещательной комнате. Потом слезы, „ох“ и полная растерянность». И в редакции тоже был «Ох…».
Вчера ГАИ Беларуси рассказала депутатам и нам, что хочет изменить в ПДД. Нет-нет, балльной системы пока не ждите, а вот экзамены на категорию В могут существенно измениться.
Давайте вернемся к теме российского налогового маневра (вы же помните, в чем его суть?). Сейчас Беларусь, конечно, пытается минимизировать его последствия. Например, пытается ускорить модернизацию нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в Мозыре и Новополоцке для нивелирования потерь — однако, как считают эксперты, только этим не стоит ограничиваться.
Россельхознадзор обратился в ФСБ и Минтранс с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Беларуси. Говорят, «привлекла внимание скорость оборачивания транспортных средств, которые за 2−5 суток успевали доставить продукцию в такие города, как Алматы и Бишкек, вернуться в Беларусь, преодолев расстояние более восьми тысяч километров, загрузиться снова и отправиться в адреса следующих „фантомных“ получателей». А еще, похоже, просто обиделись: особо из 37 белорусских компаний-посредников, которые не нравятся Россельхознадзору, россиян возмущает ООО «Танкверт»: «Совершенно очевидно, что учредители компании не случайно дали имя организации, созвучное с фамилией руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта». То им яблоки наши не нравятся, то уже нейминг…
Тут, кстати, наш обозреватель Юрий Дракохруст вспомнил ответ Лукашенко на действия Россельхознадзора в отношении наших яблок и груш. Помните, он намекнул, что перекроет транзит российской нефти? Ну, а что, по форме — симметричный ответ. Россельхознадзор, по официальной версии, действует, исходя из чисто профессиональных, технических мотивов: некачественная белорусская продукция либо контрабандная. Ну так и с нефтепроводами — тоже чисто технический вопрос, им вдруг может понадобиться ремонт. А по сути — угроза. Зачем она и к чему приведет — давайте объясним здесь.
Да, мы знаем, что это звучит странно, но — министр культуры России попросил своего белорусского коллегу защищать в нашей стране русский язык. «В последнее время в СМИ все чаще появляется информация о том, что русский язык пропадает с вывесок, на спортивных мероприятиях вывески на английском и белорусском».
Кстати, снова о Куропатах. Мы вдруг поняли, что есть еще в стране люди, которые не понимают, что это за народный мемориал такой. Давайте объясним вам очень просто и понятно: Куропаты — место в Минске, где в 1930−40-х убивали людей. Достоверно известно, что здесь лежат жертвы сталинских репрессий. Сейчас в Куропатах установлено больше тысячи крестов, 70 из них недавно снесли, объявив их незаконными. Но дело в том, что белорусы несут сюда кресты и ухаживают за ними с того момента, как о Куропатах заговорили. Поэтому мемориал и называют народным. Вот здесь — все о том, что за кресты и памятники стоят в лесу за МКАД.
Вы давно бывали в сельпо? Мы вот съездили — и очень сочувствуем людям, которые привязаны только к сельским магазинам. Говорят, все дороже, чем в городе, ассортимент никакой… «Практически здесь только одно вино и продается. Магазин, наверное, на этом и делает план. За остальными товарами люди вынуждены ехать в Витебск. И сумасшедший ценник! В городе цены совсем другие: по данным мониторингов, в среднем на 30% ниже, чем на селе. Выходит, что деревенский житель со своей нищенской зарплатой и пенсионер с мизерной пенсией отдает в магазине больше денег, чем горожанин, у которого более высокий уровень дохода. Разве это справедливо?» Но скоро, надеемся, все изменится.
Давайте расскажем вам поучительную историю милиционера, которого утром 1 января перед работой поймали с 0,4 промилле, уволили, а теперь требуют 33 тысячи за учебу в Академии МВД. На форуме его никому не жаль, но мы, например, очень переживаем за его родителей-пенсионеров. Парень без работы и в депрессии, долги отдавать явно им.
А вот у нас история мучений людей, которые уже 35 лет ждут отселения из разваливающегося дома в Могилеве. «Стены едут вниз, понимаете? Наверное, пока этот дом просто не сложится и не похоронит нас тут, мы ничего не добьемся. Потому что то, что происходит вокруг нашего дома, — преступление». Давайте расскажем с подробностями.
«Епископа мира» Дмитрия Бондаря из Литовки помните? Его сейчас судят за заражение ВИЧ. Суд закрытый, а мы пока поговорили с мамой скандального пастора старокатолической церкви. «…Образ вдруг стал популярным. Все эти интервью, сюжеты на телевидении, статьи… Может быть, и не надо это все было, но уже ничего не исправишь». Там, конечно, очень странная история выходит, если сопоставить задержание Бондаря и суицид Сергея Коваля, ближайшего друга «епископа»…
А лично меня, друзья, вчера очень впечатлили фото Папы Франциска, который поцеловал ноги руководству Южного Судана, призвав к миру в стране. «Нам, политическим и религиозным лидерам, Бог передал важную задачу быть проводниками его народа, и именно поэтому с нас спрос будет больше. Потом с нас спросят, насколько хорошо мы трудились на благо народа и мира». Мира всем нам, да!