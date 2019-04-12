В Гродно осудили девушек-кассиров «Союзпечати», «заработавших» на талончиках почти 30 тыс. долларов

Источник материала: Tut.by

Девушки работали в киоске «Гроднооблсоюзпечать» и проводили некоторые операции мимо кассы. Суд в Гродно признал их виновными в присвоении имущества, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, внесении заведомо ложных сведений и записей в официальные документы, совершенном из корыстной или личной заинтересованности. Каждой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с конфискацией имущества и лишением права занимать материально ответственные должности на 3 года. К обеим применена отсрочка исполнения наказания сроком на 2 года. Кроме того, они обязаны в течение восьмидесяти часов заниматься общественно-полезными работами, сообщает милиция региона.

Напомним, с 2015 года девушки — родные сестры — работали в киоске «Гроднооблсоюзпечать» и проводили некоторые операции мимо кассы . В основном они таким образом продавали проездные талоны. Одна из сестер составляла фиктивные финансовые отчеты, инвентаризация в этот период не проводилась.

Однако в сентябре 2018 года киоск все же проверили. При изучении данных о проездных документах стало ясно, что в киоске их должно быть так много, что они просто не смогли бы поместиться в торговую точку. Чуть позже удалось раскрыть преступную схему и причиненный в результате этого ущерб.

В результате действий злоумышленниц «Гроднооблсоюзпечати» был причинен ущерб более чем на 57,5 тысячи рублей.

Присвоенные деньги девушки тратили на погашение кредита.