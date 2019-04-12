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Около сотни памятных аллей высадят волонтеры во время акции "Неделя леса"

13.04.2019 09:18 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Около сотни памятных аллей высадят волонтеры во время акции "Неделя леса"
Фото из архива

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская добровольная акция "Неделя леса" стартует сегодня в Беларуси. Ожидается, что за неделю волонтеры вместе с лесоводами высадят около 20 млн деревьев, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

Активнее всего новые леса будут создаваться в Гомельской области: здесь будет посажено около 7 млн деревьев.

Добровольцы заложат также около сотни аллей памяти. Они будут посвящены 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, а также героям и ветеранам войны, показавшим пример отваги и мужества. В частности, в Витебской области памятные аллеи создадут в 15 лесхозах. В одном из них - Лепельском - появится мини-парк в честь знаковой даты. Активно к увековечиванию памяти подключатся и лесхозы Минской области. Так, работники Минского лесхоза вместе с волонтерами посадят памятные лесные культуры в честь партизанского отряд им. М.И.Калинина, а в Клецком лесхозе памятную аллею заложат в честь партизанского отряда им. Орловского. В Гродненской области появится 19 памятных аллей, в Гомельской - 21, в Могилевской - 23, в Брестской - 7.

Республиканская добровольная акция "Неделя леса" проводится в Беларуси с 13 по 20 апреля по инициативе Министерства лесного хозяйства. Мероприятие приурочено к Году малой родины и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Стать участником акции может каждый: для этого достаточно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество и заявить о своем желании. Лесохозяйственные учреждения обеспечат волонтеров всем необходимым посадочным материалом, а также инвентарем, обозначат объекты, которые нуждаются в посадке леса.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская добровольная акция "Неделя леса" стартует сегодня в Беларуси. Ожидается, что за неделю волонтеры вместе с лесоводами...
 
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