На улице Петруся Бровки в Витебске появится новый продуктовый магазин

Источник материала: Tut.by

ОАО «Веста» купило на аукционе за почти за 121 тысячу рублей здание бывшей мастерской городского ЖРЭТа на улице Петруся Бровки, 15д. Новый владелец планирует открыть здесь магазин шаговой доступности, сообщают «Витебские вести».

Объект площадью почти 390 кв. м впервые выставили на торги, ритейлер был единственным претендентом на эту недвижимость.

Здание 1988 года постройки планируют переделать под продовольственный магазин.

У «Весты» уже есть опыт преобразования объектов ЖКХ: почти год назад компания купила комплекс строений бывшей котельной на улице Мира в областном центре. В начале 2020-го здесь планируют открыть магазин.