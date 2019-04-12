Специалист разъясняет: адресная социальная помощь

Источник материала: Светлы шлях

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19 января 2012 года №41 «О государственной адресной социальной помощи» и в связи с упорядочением социальных льгот осуществляется государственная поддержка населения в виде:

1. Ежемесячного социального пособия.

2. Единовременного социального пособия.

3. Социального пособия для возмещения затрат на приобретение подгузников.

4. Обеспечения продуктами питания детей первых двух лет жизни.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ:

(БПМ с 01.02.2019 г. по 31.03.2019 – 216,90 руб.)

1. Ежемесячное социальное пособие предоставляется семьям (гражданам) при условии, что их среднедушевой доход, по объективным причинам ниже наибольшей величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения за два последних квартала.

Размер ежемесячного социального пособия на каждого члена семьи (гражданина):

составляет положительную разность между критерием нуждаемости и среднедушевым доходом семьи (гражданина);

пересчитывается при увеличении критерия нуждаемости в период предоставления ежемесячного социального пособия;

2. Единовременное социальное пособие предоставляется семьям (гражданам), оказавшимся по объективным причинам в трудной жизненной ситуации, нарушающей нормальную жизнедеятельность, при условии, что их среднедушевой доход составляет не более 1,5 величины критерия нуждаемости (325,35 руб.).

Размер единовременного социального пособия устанавливается в зависимости от трудной жизненной ситуации, в которой находится семья (гражданин), в сумме, не превышающей 10-кратного размера бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего на дату принятия решения о предоставлении государственной адресной социальной помощи в виде единовременного социального пособия;

Государственная адресная помощь в виде ежемесячного социального пособия и обеспечения продуктами питания детей первых двух лет жизни не предоставляется если:

семьи (граждане) являются трудоспособными лицами, которые в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения, менее 6 месяцев являлись занятыми либо зарегистрированными в качестве безработных;

семьи (граждане) являясь безработными, в течение 6 месяцев, предшествующих месяцу обращения, отказались от предложенной подходящей работы или прохождения профессиональной подготовки либо повышения квалификации по направлению органов по труду, занятости и социальной защите;

при повторном обращении, трудоспособный член семьи без объективных причин не выполнил план по самостоятельному улучшению материального положения, разработанный комиссией;

семьи (граждане) не реализовали права на получение в соответствии с законодательством социальных трансфертов, в том числе алиментов.

3. Социальное пособие для возмещения затрат на приобретение подгузников предоставляется независимо от величины среднедушевого дохода семьи (гражданина) детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, имеющим IV степень утраты здоровья, инвалидам I группы, кроме лиц, инвалидность которых наступила в результате противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения, членовредительства, на основании индивидуальной программы реабилитации инвалида или заключения врачебно-консультационной комиссии государственной организации здравоохранения о нуждаемости в подгузниках и документов, подтверждающих расходы на их приобретение.

Размер социального пособия для возмещения затрат на приобретение подгузников устанавливается в сумме, не превышающей 1,5-кратного размера бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего на дату принятия решения о предоставлении государственной адресной социальной помощи в виде данного социального пособия.

Детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, имеющим IV степень утраты здоровья, инвалидам I группы вследствие профессионального заболевания или трудового увечья социальное пособие для возмещения затрат на приобретение подгузников предоставляется в случаях, когда они не имеют права на оплату подгузников за счет средств обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, имеющим IV степень утраты здоровья, инвалидам I группы, находящимся на государственном обеспечении в учреждениях социального обслуживания, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, социальное пособие для возмещения затрат на приобретение подгузников не предоставляется.

Социальное пособие для возмещения затрат на приобретение подгузников предоставляется не более четырех раз в течение календарного года, но не более одного раза в месяц.

4. Обеспечение продуктами питания детей первых двух летжизни предоставляется семьям, имеющим по объективным причинам среднедушевой доход ниже критерия нуждаемости.

Семьям при рождении двойни или более детей такая помощь предоставляется независимо от величины среднедушевого дохода.

Документы для назначения государственной адресной социальной помощи

К заявлению о предоставлении государственной адресной социальной помощи прилагаются документы и (или) сведения, предусмотренные в подпунктах 2.33.1–2.33.4 пункта 2.33 перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. №200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 119, 1/11590).

СРОКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Срок принятия решения по административной процедуре 5 рабочих дней со дня подачи заявления;

В случае запроса документов от других государственных органов, иных организаций в течение 5 рабочих дней после получения последнего необходимого для ее назначения документа.

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Ежемесячное социальное пособие выплачивается в каждом месяце в течение периода его предоставления. При увеличении в период предоставления ежемесячного социального пособия бюджета прожиточного минимума, размер пособия перерасчитывается.

Единовременное социальное пособие, пособие для возмещения затрат на приобретение подгузников выплачивается в течение 10 рабочих дней после принятия комиссией соответствующего решения.

Социальная помощь в виде обеспечения продуктами питания детей первых двух лет жизни предоставляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем обращения, на каждые 6 месяцев до достижения ребенком возраста двух лет.

Консультацию по вопросам назначения государственной адресной социальной помощи и прием документов осуществляют: начальник отдела организации социальной помощи: Мистратова Надежда Сергеевна, каб. 113, тел. 3-76-18; Данченко Леокадия Иосифовна, главный специалист отдела организации социальной помощи, каб. 113, тел. 3-76-18.