Услугу сопровождаемого трудоустройства инвалидов будут внедрять в регионах Беларуси

Источник материала: Вороновская газета





С мая 2019-го по май 2021 года запускается новый этап проекта «Доступная работа».

Его инициировала «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам». Об этом сообщила БЕЛТА председатель общественного объединения Елена Титова.

Суть услуги в том, что специалист по сопровождаемому трудоустройству помогает соискателям с инвалидностью не только подобрать вакансию, но и адаптироваться на рабочем месте и в коллективе.

Первый этап проекта реализовывался в 2016-2018 годах, став продолжением двух других проектов: «Твой шанс» и «Первые шаги к работе». С них в 2012 году в Беларуси началась апробация инновационной для Беларуси услуги сопровождаемого трудоустройства. «Мы опробовали также возможность оказания данной услуги через государственный социальный заказ: в марте прошлого года заключили такой договор с администрацией Московского района Минска. Хотя первоначально проект финансировался немецким фондом, — сказала Елена Титова. — Теперь же хотим укрепить свои первичные организации в регионах через реализацию государственного социального заказа по оказанию услуги сопровождаемого трудоустройства людей с инвалидностью. То есть услуги таких специалистов будут оплачиваться из местных бюджетов».

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