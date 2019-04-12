|
Пропавшего двухлетнего мальчика Ваню нашли в мелиоративном канале
13.04.2019 18:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пропавшего 10 апреля маленького Ванечку из деревни Любашки нашли. В субботу, 13 апреля, его обнаружили в мелиоративном канале.
К сожалению, чуда не произошло, ребенок мертв.
«Мальчика нашли в мелиоративном канале неподалеку от деревни Головчицы. К сожалению, ребенок мертв», — рассказал TUT.BY официальный представитель УВД Бресткого облисполкома Сергей Дученко.
Между дервенями Головчицы и Любашки, где пропал ребенок — 3,4 километра.
Напомним, мальчик пропал 10 апреля в деревне Любашки Каменецкого района. Пока его мама готовила,
В мае Ванечке должно было исполниться два года.
(Будет дополнено)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пропавшего 10 апреля маленького Ванечку из деревни Любашки нашли. В субботу, 13 апреля, его обнаружили в мелиоративном канале.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)