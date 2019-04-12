Пропавшего двухлетнего мальчика Ваню нашли в мелиоративном канале

Источник материала: Tut.by

Пропавшего 10 апреля маленького Ванечку из деревни Любашки нашли. В субботу, 13 апреля, его обнаружили в мелиоративном канале.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

К сожалению, чуда не произошло, ребенок мертв.

«Мальчика нашли в мелиоративном канале неподалеку от деревни Головчицы. К сожалению, ребенок мертв», — рассказал TUT.BY официальный представитель УВД Бресткого облисполкома Сергей Дученко.

Между дервенями Головчицы и Любашки, где пропал ребенок — 3,4 километра.





Напомним, мальчик пропал 10 апреля в деревне Любашки Каменецкого района. Пока его мама готовила, ребенок вышел во двор — и исчез . Со среды в деревне Любашки Каменецкого района, где живет семья, шли поиски : мальчика искала милиция, спасатели, волонтеры.

В мае Ванечке должно было исполниться два года.

(Будет дополнено)