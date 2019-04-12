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Украинцы на двух подводах пытались ввезти в Беларусь 800 кг сала

13.04.2019 21:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Волынской области три украинца пытались двумя подводами ввезти в Беларусь 28 мешков сала. Эту попытку пресекли украинские пограничники, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.


Фото: Госпогранслужба Украины

Украинские пограничники заметили у границы трех жителей Шацкого района, которые при себе не имели документов. Как оказалось, на двух подводах было 28 мешков сала. Общий вес сала составил 800 кг. Пограничники задержали мужчин и изъяли подводы с салом.

На задержанных мужчин составили админинстративные протоколы по статьям «Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда-выезда» и «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».


Фото: Госпогранслужба Украины

О происшествии уведомили также полицию Украины — в попытке провезти сала обнаружили признаки уголовного преступления по ст. 227 УК Украины (Выпуск или реализация недоброкачественной продукции). Санкции по этой статье предусматривают до двух лет исправительных работ.

 
 
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О происшествии уведомили также полицию Украины - в попытке провезти сала обнаружили признаки уголовного преступления по ст. 227 УК Украины. Санкции по этой статье...
 
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