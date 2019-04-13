Большой фоторепортаж с фестиваля «PROдвижение книги. Библиотечные ступени»

Источник материала: Полымя

Пожалуй, сегодня на улицах Кореличчины людей было гораздо меньше, чем обычно. Все они собрались вкачестве гостей фестиваля «PROдвижение книги. Библиотечные ступени» в РЦКиНТ.

Первый этаж Центра культуры был уставлен выставочными стендами библиотек соседних районов. Приглашенные гости-участники из Новогрудской, Столбцовской, Вороновской, Барановичской и Дятловской библиотек, а также наша Кореличская районная библиотека рассказали об истории и деятельности своих заведений.

На втором же этаже РЦКиНТ белорусские авторы презентовали свои книги, которые сразу же можно было приобрести, раздавали автографы. Сотрудниками Центра культуры были подготовлены творческие номера.

Елизавета МУТИЛОВИЧ

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