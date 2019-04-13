ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Большой фоторепортаж с фестиваля «PROдвижение книги. Библиотечные ступени»

13.04.2019 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Пожалуй, сегодня на улицах Кореличчины людей было гораздо меньше, чем обычно. Все они собрались вкачестве гостей фестиваля «PROдвижение книги. Библиотечные ступени» в РЦКиНТ.

Первый этаж Центра культуры был уставлен выставочными стендами библиотек соседних районов. Приглашенные гости-участники из Новогрудской, Столбцовской, Вороновской, Барановичской и Дятловской библиотек, а также наша Кореличская районная библиотека рассказали об истории и деятельности своих заведений.

На втором же этаже РЦКиНТ белорусские авторы презентовали свои книги, которые сразу же можно было приобрести, раздавали автографы. Сотрудниками Центра культуры были подготовлены творческие номера.

Елизавета МУТИЛОВИЧ
Фото автора

Большой фоторепортаж с фестиваля «PROдвижение книги. Библиотечные ступени»
Большой фоторепортаж с фестиваля «PROдвижение книги. Библиотечные ступени»
Большой фоторепортаж с фестиваля «PROдвижение книги. Библиотечные ступени»
Большой фоторепортаж с фестиваля «PROдвижение книги. Библиотечные ступени»
Большой фоторепортаж с фестиваля «PROдвижение книги. Библиотечные ступени»
Большой фоторепортаж с фестиваля «PROдвижение книги. Библиотечные ступени»
Большой фоторепортаж с фестиваля «PROдвижение книги. Библиотечные ступени»
Большой фоторепортаж с фестиваля «PROдвижение книги. Библиотечные ступени»
Большой фоторепортаж с фестиваля «PROдвижение книги. Библиотечные ступени»
Большой фоторепортаж с фестиваля «PROдвижение книги. Библиотечные ступени»
Большой фоторепортаж с фестиваля «PROдвижение книги. Библиотечные ступени»
Большой фоторепортаж с фестиваля «PROдвижение книги. Библиотечные ступени»
Большой фоторепортаж с фестиваля «PROдвижение книги. Библиотечные ступени»
Большой фоторепортаж с фестиваля «PROдвижение книги. Библиотечные ступени»
Большой фоторепортаж с фестиваля «PROдвижение книги. Библиотечные ступени»
Большой фоторепортаж с фестиваля «PROдвижение книги. Библиотечные ступени»
Большой фоторепортаж с фестиваля «PROдвижение книги. Библиотечные ступени»
Большой фоторепортаж с фестиваля «PROдвижение книги. Библиотечные ступени»
Большой фоторепортаж с фестиваля «PROдвижение книги. Библиотечные ступени»
Большой фоторепортаж с фестиваля «PROдвижение книги. Библиотечные ступени»
Большой фоторепортаж с фестиваля «PROдвижение книги. Библиотечные ступени»
Большой фоторепортаж с фестиваля «PROдвижение книги. Библиотечные ступени»
Большой фоторепортаж с фестиваля «PROдвижение книги. Библиотечные ступени»
Большой фоторепортаж с фестиваля «PROдвижение книги. Библиотечные ступени»
Большой фоторепортаж с фестиваля «PROдвижение книги. Библиотечные ступени»
Большой фоторепортаж с фестиваля «PROдвижение книги. Библиотечные ступени»
Большой фоторепортаж с фестиваля «PROдвижение книги. Библиотечные ступени»
Большой фоторепортаж с фестиваля «PROдвижение книги. Библиотечные ступени»
Большой фоторепортаж с фестиваля «PROдвижение книги. Библиотечные ступени»
Большой фоторепортаж с фестиваля «PROдвижение книги. Библиотечные ступени»
Большой фоторепортаж с фестиваля «PROдвижение книги. Библиотечные ступени»
Большой фоторепортаж с фестиваля «PROдвижение книги. Библиотечные ступени»
Большой фоторепортаж с фестиваля «PROдвижение книги. Библиотечные ступени»
Большой фоторепортаж с фестиваля «PROдвижение книги. Библиотечные ступени»
Большой фоторепортаж с фестиваля «PROдвижение книги. Библиотечные ступени»
Большой фоторепортаж с фестиваля «PROдвижение книги. Библиотечные ступени»
Большой фоторепортаж с фестиваля «PROдвижение книги. Библиотечные ступени»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пожалуй, сегодня на улицах Кореличчины людей было гораздо меньше, чем обычно. Все они собрались вкачестве гостей фестиваля «PROдвижение книги. Библиотечные
 
Новости дня
Новости общества
 
«И откуда они взялись?». Что говорят о братьях, которые убили учительницу в Черикове и подожгли ее дом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец
14.04.2019
Soligorsk News

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика