Об итогах работы областной комиссии по противодействию обороту опасной продукции за 1 квартал 2019 года

Источник материала: Полесская правда

В 1 квартале 2019 года членами областной комиссии по противодействию обороту опасной и несоответствующей требованиям законодательства продукции проведена следующая работа по недопущению оборота на территории Республики Беларусь опасной и некачественной продукции.

Брестской областной инспекцией Госстандарта (далее – инспекция Госстандарта) проведено 34 проверки, 246 мониторингов и 26 иных мероприятий (расследований, контрольно-аналитических мероприятий и др.) соблюдения требований технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА) и технических регламентов при обращении продукции, в том числе импортного производства, у субъектов хозяйствования и предпринимательской деятельности.

Нарушения установлены при 34 проверках, 214 (87 %) мониторингах и 10 (38 %) иных мероприятиях.

Всего госнадзору подвергнуто 2004 наименования продукции (пищевая продукция, изделия легкой промышленности, товары для детей, игрушки, мебель, парфюмерно-косметическая продукция, электротехнические товары, строительная продукция, стеклоомывающие и охлаждающие жидкости и др.), из них 1554 (77,5 %) наименования – продукция импортного производства.

По результатам госнадзора не соответствовали требованиям ТНПА и технических регламентов 1875 (93,6 %) наименования, в том числе 1472 (94,7 %) – импортного производства:

по безопасности:

пищевая продукция – наличие бактерии группы кишечной палочки в 1,0 г продукта; превышение содержания плесени; продукция находилась в реализации с истекшим сроком годности;

рюкзаки и ранцы школьные – ширина плечевого ремня в верхней части (на протяжении 400-450 мм) менее допустимой 35-40 мм; протяженность широкой части плечевого ремня менее допускаемой 400–450 мм); отсутствуют детали и (или) фурнитура со светоотражающими элементами;

обувь детская – превышение предельного значения высоты каблука; применение в закрытой обуви подкладки из искусственных материалов; использованию искусственной подкладки в открытой обуви для детей ясельного возраста; наличие недопустимой открытой пяточной части в детской обуви для детей до 3 лет;

чулочно-носочные изделия детские – наличие недопустимых синтетических волокон в изделиях для новорожденных;

одежда детская – по показателям «гигроскопичность» и «воздухопроницаемость»; наличие недопустимых синтетических волокон в изделиях для новорожденных; наличие соединительных швов с обметыванием срезов, выполненных на изнаночную сторону в изделиях для новорожденных;

игрушки – превышение токсиколого-гигиенического показателя – индекса токсичности в наборах для творчества; наличие недопустимого поверхностного окрашивания и росписи игрушек-погремушек;

электротехническая продукция – необеспечение отсутствия недопустимого риска при перегрузках, аварийных режимах и отказах, необеспечение необходимого уровня защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока, необеспечение необходимого уровня изоляционной защиты и др.; реализация опасной продукции, запрещенной к ввозу и обращению;

мебель – по требованиям химической безопасности (отсутствие защитных и защитно-декоративных покрытий кромок изделий);

стеклоомывающие низкозамерзающие жидкости – по температуре кристаллизации, по содержанию метилового спирта; реализация опасной продукции, запрещенной к ввозу и обращению;

жидкости охлаждающие низкозамерзающие – по температуре начала кристаллизации; реализация опасной продукции, запрещенной к ввозу и обращению;

по маркировке: информация для потребителя отсутствовала, представлена не в полном объеме или представлена недостоверная информация;

информация для потребителя отсутствовала, представлена не в полном объеме или представлена недостоверная информация; отсутствовали документы о подтверждении соответствия.

В ходе проведенных проверок испытано в аккредитованных лабораториях 112 наименований продукции (электротехническая продукция, продукция легкой промышленности, пищевая продукция игрушки, стелоомывающие и охлаждающие жидкости, строительная продукция), в том числе 108 – импортного производства.

По результатам испытаний 70 (62,5 %) наименований продукции не соответствовали требованиям ТНПА, техническим регламентам, в том числе 68 (63 %) – импортного производства.

По результатам государственного надзора приняты меры:

выданы предписания об организации изъятия из обращения 74 наименований продукции, запрещен ввоз и обращение 23 наименований продукции, прекращено действие 16 сертификатов соответствия и 7 деклараций о соответствии;

выдано 12 запретов реализации продукции в полном объеме, в том числе 1 запрет реализации продукции импортного производства;

запрещена реализация 1256 партий продукции на сумму 173593,78 руб. (в том числе 1186 партий продукции импортного производства на сумму 70404,86 руб.);

выдано 224 предписания (рекомендации) об устранении нарушений;

составлено 158 протоколов об административном правонарушении (размер административного взыскания по рассмотренным протоколам составил 5117,0 руб.).

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В рамках работы по выявлению не соответствующих требованиям ТНПА и технических регламентов Таможенного союза (далее – ТР ТС) импортных аналогов, производимых в Республике Беларусь, а также в рамках проведения антиконтрафактных мероприятий инспекцией Госстандарта проведены 10 проверок и 70 мониторингов соблюдения требований ТР ТС при реализации импортной продукции легкой промышленности (в том числе при реализации продукции по «низким ценам» проведены 1 проверка и 24 мониторинга).

Нарушения установлены при всех проверках и мониторингах, в том числе при 19 мониторингах повторно установлены нарушения.

Всего подвергнуто мониторингу 994 наименования изделий, 98 % наименований продукции не соответствовали требованиям ТР ТС, 51 % наименований имели признаки контрафактной продукции.

По результатам надзорных мероприятий выданы предписания об изъятии из обращения 31 наименования продукции, запрещен ввоз и обращение 4 наименований продукции, прекращено действие 4 сертификатов соответствия, запрещена реализация 837 партий продукции на сумму 54787,17 руб., выдано 7 предписаний об устранении нарушений и 51 рекомендация по устранению нарушений, составлено 77 протоколов об административном правонарушении, в том числе 57 – за повторно установленные нарушения.

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Проведено 11 проверок, 16 мониторингов соблюдения требований ТНПА и ТР ТС при реализации импортной электротехнической продукции.

Нарушения установлены при 11 проверках, 15 мониторингах Проверено 164 наименования электротехнической продукции, 89 % наименований не соответствовали требованиям ТНПА и ТР ТС.

По результатам проведенных мероприятий выданы предписания об изъятии из обращения 15 наименований электротехнической продукции, запрещен ввоз и обращение 9 наименований продукции, прекращено действие 11 сертификатов соответствия и 2 деклараций о соответствии, запрещена реализация 128 партий продукции на сумму 7432,13 руб., выдано 9 предписаний об устранении нарушений и 14 рекомендаций по устранению нарушений, составлено 39 протоколов об административном правонарушении, в том числе 2 – за повторно установленные нарушения.

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В 1 квартале 2019 года продолжена работа по пресечению оборота некачественных и опасных импортных стеклоомывающих и охлаждающих жидкостей.

По данному направлению проведено 4 внеплановые проверки и 29 мониторингов, все с нарушениями, в 19 случаях выявлена продукция, запрещенная к ввозу и обращению.

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В целях пресечения ввоза на единую таможенную территорию Таможенного союза опасной продукции инспекцией Госстандарта во взаимодействии с Брестской таможней проведен мониторинг соблюдения требований ТР ТС при ввозе на единую таможенную территорию Таможенного союза ковровых изделий (нарушений в ходе мониторинга не установлено).

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Для информирования всех заинтересованных на Интернет-сайте (аккаунтах инспекции Госстандарта в социальных сетях Facebook и Twitter) размещаются и постоянно обновляются информации о результатах госнадзора; в областных, городских и районных печатных и электронных СМИ опубликовано 65 статей о результатах надзорных мероприятий, в том числе о находившейся в обращении опасной продукции.

В феврале 2019 года в новостях на телеканале Бреста и Брестского региона «БУГ-ТВ» показан видеорепортаж «Мониторинг товаров легкой промышленности», посвященный теме соблюдения требований ТР ТС при реализации товаров легкой промышленности и товаров для детей (специалисты инспекции рассказали корреспонденту телеканала о требованиях ТР ТС, предъявляемых к данной продукции).

Проведен совместный рейд с Комитетом государственного контроля Брестской области и корреспондентом газеты «СБ. Беларусь сегодня» на объектах торговли, по итогам которого сотрудниками инспекции даны комментарии по вопросам принимаемых мер по выявлению некачественной и опасной продукции и недопущению ее обращения на рынке.

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В рамках функционирования рабочих групп по противодействию обороту опасной и не соответствующей требованиям законодательства продукции, инспекцией Госстандарта направлены письма для проведения исследования (испытания) аналогов выпускаемой импортной продукции, поступающей на внутренний рынок, 15 предприятиям области, а также направлена информация о результатах госнадзора Пружанскому и Каменецкому райисполкомам и предложения о проведении системной работы по исследовательскому мониторингу и испытаниям поступающей на рынок районов импортной продукции.

По состоянию на 01.04.2019 предприятиями области проведены испытания 5 образцов импортной продукции (ОАО «Лунинецкий молочный завод» — испытан йогурт для питания детей дошкольного и школьного возраста «Растишка», изготовитель Россия; ООО «Жестебаночный завод «ИНТЕРЛАК», г. Ляховичи — крышка закаточная I-82 производства ООО ИИ «АГРОКАП» (Украина); ОАО «Бархим», г. Барановичи — средство для стирки жидкое «Ласка Уход и Свежесть», изготовитель ООО «Хенкель Русь» (Россия), ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» — корм сухой для кошек «PRO-ХВОСТ» (Россия), ОАО «Малоритский консервно-овощесушильный комбинат» — фруктовое пюре со злаками «Груша, малина, злаки», обогащенное витаминами С для детей с 6 месяцев (Испания)) и 1 образца отечественной продукции (ОАО «Бархим» – средство для стирки универсальное SANDAY, изготовитель ИПУП «Парфюмерно-косметическая фабрика «Солнца»). По результатам испытаний нарушений не установлено.

По вопросам противодействия обороту опасной и несоответствующей требованиям законодательства продукции в 1 квартале 2019 года инспекцией Госстандарта проведено 2 круглых стола с субъектами хозяйствования области.

Начальник инспекции Госстандарта принял участие в Дне качества, организованном Пинским райисполкомом (с участием предприятий региона), и выступил с докладом «О проведении работы по выявлению опасной и несоответствующей требованиям законодательства продукции с целью защиты внутреннего рынка».

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Специалистами санитарно-эпидемиологической службы области в 1 квартале 2019 года мониторингом охвачено 97 субъектов хозяйствования, осуществляющих оборот промышленной группы товаров. В пределах компетенции нарушения требований санитарных норм и правил, технических регламентов Таможенного союза/Евразийского экономического союза, в том числе при реализации продукции импортного производства, выявлены на 14 (13,56%) субъектах, 14 объектах.

Из них на 13,56% охваченных надзорными мероприятиями объектах выявлены нарушения в части реализация товаров без маркировки или с несоответствующей информацией на маркировке сведениям в товаросопроводительных документах; на 6,3% – в части реализации товаров без документов, удостоверяющих качество и безопасность.

В ходе проведения надзорных мероприятий проведен отбор и лабораторные испытания 126 образцов (проб) промышленной группы товаров, в том числе 106 импортного производства. Выявлено 19 проб, несоответствующих требованиям ТНПА.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и сохранения здоровья населения, руководствуясь Перечнем мероприятий технического (технологического, поверочного) характера, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.11.2012 №1105, письмом заместителя Министра – Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 18.12.2018 №7-7/16600 «О направлении методических рекомендаций», во исполнение приказа главного врача Брестского областного ЦГЭиОЗ от 21.01.2019 №10-Т «Об организации отбора проб посуды кухонной и столовой» специалистами территориальных ЦГЭ в январе-феврале 2019 года проведены мероприятия технического характера по отбору образцов посуды кухонной и столовой.

В ходе проведения мероприятий технического характера для лабораторных исследований было отобрано 86 образцов посуды кухонной и столовой, из них 10 образцов не соответствовали требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства.

По фактам установления несоответствий исследованной продукции проведены мероприятия по недопущению недоброкачественной продукции в реализацию.

В целом по нарушением при реализации промышленной группы товаров вынесено 2 постановления по делу об административном правонарушении в отношении ответственных лиц (общая сумма штрафов составила 153 руб.), выдано 4 предписания/рекомендации об устранении нарушений, вынесено 16 предписаний об изъятии из обращения товаров в количестве 317 ед. (в т.ч. 23 ед. продукции предназначенной для детей и подростков), направлено 43 информации в органы власти, в заинтересованные службы 14 информаций.

За истекший период текущего года мониторингом охвачено 427 субъектов хозяйствования, осуществляющих оборот пищевых продуктов и продовольственного сырья. Нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения выявлены на 256 (59,9%) субъектах, 482 объектах, в том числе на 34 (7,1%) объектах выявлены нарушения при обороте пищевой продукции импортного производства.

Основные характерные нарушения: реализация продукции без маркировки или с несоответствующей информацией на маркировке сведениям в сопроводительных документах, реализации продукции с истекшими сроками годности, нарушения условий хранения, не выполнение в полном объеме производственного контроля и др.

В ходе проведения надзорных мероприятий проведен отбор и лабораторные испытания 365 образцов (проб) пищевой продукции, в том числе 72 импортного производства. Выявлено 7 проб, несоответствующих требованиям ТНПА. Приняты меры в соответствии с законодательством.

По фактам выявленных нарушений вынесено 25 постановлений по делу об административном правонарушении в отношении ответственных, в том числе юридических лиц, общая сумма штрафов составила 12 317,5 руб., выдано 267 предписаний/ рекомендаций об устранении нарушений, вынесено 8 предложений о приостановлении деятельности объектов, 72 предписания об изъятии из обращения пищевых продуктов общим весом 1414,7 кг (в т.ч. 23 предписания об изъятии из обращения пищевых продуктов импортного производства общим весом 927,6 кг продукции), направлено 36 информаций в органы власти, передано одно дело в правоохранительные органы, в заинтересованные службы 19 информаций.

В территориальных центрах гигиены и эпидемиологии организована «горячая линия», при обращении на которую, заинтересованным лицам оказывается консультативная и методическая помощь с учетом упрощения условий для осуществления предпринимательской деятельности и исключения излишних требований, предъявляемых к объектам предпринимательства.

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Специалистами органов регулирования торговлей облисполкома, горрайисполкомов в течение 1 квартала 2019 года продолжена практика проведения мониторингов и обследований торговых объектов региона, в ходе которых осуществлялся контроль за выполнением правил торговли, в том числе по доведению до потребителя достоверной информации о товарах, их потребительских свойствах, наличию документов, подтверждающих качество продукции.

Так, в январе-марте 2019 года специалистами главного управления торговли и услуг облисполкома (далее – главное управление) проведены мониторинги и обследования 84 объектов торговли и общественного питания в 11 регионах области по соблюдению законодательства в сфере торговли. Даны соответствующие рекомендации (37) по исправлению нарушений.

В рамках своих полномочий по вопросам качества продукции специалисты главного управления проверяли сроки реализации товаров, наличие и правильность маркировки, наличие документов, подтверждающих качество товара, записи в книгах замечаний и предложений о качестве товара, обследовали внешний вид продукции.

В январе текущего года главным управлением на сайте Брестского облисполкома (раздел «Экономика», подраздел «Торговля и бытовые услуги. Защита прав потребителей») размещен информационный материал о небезопасной продукции легкой промышленности, направленный в облисполком Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Данный материал также направлен для дальнейшего распространения в горрайисполкомы.

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Брестским областным управлением Госпромнадзора проведено 4 выборочных проверки субъектов хозяйствования Брестской области в связи со смещением акцента с контрольной (надзорной) деятельности на профилактическую (предупредительную) деятельность.

В ходе проведения надзорных мероприятий нарушений требований технических регламентов не выявлено, что свидетельствует о высоком уровне соблюдения требований технических регламентов со стороны производителей потенциально опасных объектов и технических устройств, поднадзорных Госпромнадзору.

По состоянию на 1 апреля 2019 года проведено 125 приемок потенциально опасных объектов (объектов систем газораспределения и газопотребления, пассажирских лифтов, грузоподъемных кранов). Опасная и несоответствующая требованиям технических регламентов продукция, технические устройства не выявлялись.

За этот же период принято под надзор 62 потенциально опасных объекта импортного производства (все подпадают под требования ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»). Таким образом, импортная составляющая в оборудовании, поднадзорном Госпромнадзору, по Брестскому региону является минимальной.

При этом все принимаемое в эксплуатацию оборудование соответствует требованиям технических регламентов, поэтому меры воздействия к работникам субъектов хозяйствования и к самим субъектам хозяйствования в ходе осуществления надзорных мероприятий не применялись.

Факты неоднократной реализации опасной и несоответствующей требованиям законодательства импортной продукции по субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим розничную (оптовую) торговлю, Брестским областным управлением Госпромнадзора не выявлялись.

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Органами государственного пожарного надзора за 1 квартал 2019 года на территории Брестской области установлено 3 факта нарушений требований ТНПА, в том числе на объектах строительства.

Информации о выявленных нарушениях направлены в инспекцию Госстандарта для принятия мер в пределах компетенции.

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Брестской таможней в ходе проводимой работы по противодействию обороту опасной и несоответствующей продукции за отчетный период пресечен ввоз товаров несоответствующих требованиям законодательства:

25 фактов незаконного ввоза одежды иностранного происхождения на сумму 58 193 руб.;

13 фактов незаконного ввоза пиротехнических изделий (907 единиц) на сумму 316 руб.;

7 фактов незаконного ввоза обуви на сумму 23 398 белорусских руб.;

105 фактов незаконного ввоза алкогольной продукции (612 литров) на сумму 5 639 руб.;

7 фактов незаконного ввоза семян овощных культур на общую сумму 24 686 руб.;

40 фактов незаконного ввоза мясных изделий (325,44 кг) на сумму 2 531 руб.;

37 фактов незаконного ввоза моющих средств общего назначения на сумму 4 030 руб.;

4 факта незаконного ввоза инсектицидных средств для защиты растений на сумму 140 руб.

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Налоговыми органами области при проведении контрольных мероприятий арестовано товарно-материальных ценностей на сумму 98,3 тыс. руб., из которых обращено в доход государства на общую сумму 40,7 тыс. руб.

С целью соблюдения законодательства в отношении субъектов хозяйствования, налоговыми органами Брестской области на постоянной основе проводятся мероприятия, носящие, в первую очередь, разъяснительный и профилактический характер.

В отношении плательщиков, игнорирующих профилактические мероприятия, налоговыми органами проводятся мониторинги.

Так, инспекциями области проведены мониторинги в отношении 149 субъектов предпринимательской деятельности, 95 субъектам вручены рекомендации об устранении выявленных нарушений.

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Органами внутренних дел Брестской области в ходе проведения контрольных мероприятий выявлено 24 факта осуществления незаконной предпринимательской деятельности физическими лицами, связанной с реализацией товаров. По делам административного производства изъято товарно-материальных ценностей на общую сумму более 347,115 тыс. руб., обращено в доход государства на сумму более 126,318 тыс. руб.

Начальник Брестской областной инспекции Госстандарта Г.А. Кашалов.