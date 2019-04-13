Пинчан и жителей района сегодня приглашают на праздник земледельцев (программа)
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Источник материала:
Полесская правда
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на территории, прилегающей к ГУК «Пинский городской центр культуры и творчества», проводится народный праздник «Яркий мир земледельцев Пинщины-2019». Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили организаторы праздника. 14 апреля с 10.00 до 17.00
В программе праздника:
выставка-ярмарка – земледельческие торги саженцами, медом, фруктами, овощами, цветами и изделиями народного творчества;
11.00-17.00 – акция;
11.00 – открытие выставки-ярмарки;
11.00-13.00 – концертная программа, викторины, конкурсы, игры;
13.00-14.00 – освящение выставки-ярмарки священнослужителями Пинской епархии;
14.00-15.00 – подведение итогов и награждение лучших участников.
Вход свободный.
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