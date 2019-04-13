Наши ребята в числе лучших

Источник материала: Газета Авангард

О том, что заниматься спортом полезно для здоровья, не понаслышке знают воспитанники СДЮШОР «СПАРТА», которые достойно выступают на соревнованиях различного уровня.





Так, команда отделения по вольной борьбе результативно выступила на первенстве Гомельской области по вольной борьбе среди юношей и девушек 2002-2003 годов рождения. В упорной и напряженной борьбе в финальных соревнованиях не было равных в своих весовых категориях Анастасии Тодоревой и Алексею Титюку. На вторую ступень пьедестала поднялась Виктория Воробьева. Почетное 3-е место заняли Никита Маслаков, Иван Плуч, Владислав Янченко и Алексей Тодорев.

На первенстве Республики Беларусь, проходившем в Гомеле две недели спустя, на верхнюю ступень пьедестала почета в своей весовой категории поднялась Яна Костунова, а третье место у Владислава Янченко.

Тяжелоатлеты СДЮШОР «СПАРТА» приняли участие в областной спартакиаде детско-юношеских спортивных школ по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 15 лет. В весовой категории до 89 кг с суммой 183 кг не было равных Ивану Новикову, который занял 1-е место, тем самым выполнив норматив III разряда. 2-е место в весовой категории до 40 кг завоевала Татьяна Михалкина. Достойно выступил Иван Новиков и на республиканских соревнованиях среди ДЮСШ, которые проходили в Пинске, где юноша занял 2-е место.

Наши тяжелоатлеты в очередной раз заявили о себе на областных олимпийских днях молодежи. Так, по результатам соревнований 1-е место в весовой категории 55 кг у Екатерины Глуховской, 2-е в категории 59 кг – у Виктории Глуховской, 3-е (89 кг) – у Ивана Новикова и (96 кг) – у Виктора Болодько.

На областной спартакиаде детско-юношеских спортивных школ по вольной борьбе среди юношей и девушек 2004-2005 годов рождения, проходившей в Мозыре, лучшими стали Яна Костунова, заняв 1-е место (46 кг), и Дмитрий Воробьев (44 кг), почетное 2-е место у Виктории Воробьевой (54 кг).

В спортивном зале Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа отделом образования, спорта и туризма райисполкома совместно с районным ФСК «Урожай» проведен 22-й областной турнир по волейболу памяти М.И. Плоткина. Участие в соревнованиях приняли команды Гомельского и Рогачевского районов, городов Жлобина, Добруша, Буда-Кошелево и Кормы. По итогам состязаний 3-е место заняла команда из Добруша, 2-е – у буда-кошелевской команды, победителем второй год подряд стала команда из Кормы.

Как отметил председатель ФСК «Урожай» Олег Еченко, все команды, участвовавшие в турнире, подобрались одинакового игрового уровня, поэтому состязания проходили в напряженной борьбе. Каждая победа добывалась с разницей в один мяч. Однако в финале нашей команде для победы не хватило собранности и психологического настроя. Тем не менее, почетное 2-е место стало достойной наградой нашим землякам за зрелищную игру.

Ольга МАРЦЕЛЕВА