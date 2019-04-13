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В Минске солдат-срочник получил травму, сейчас он находится в реанимации. Проводится проверка

14.04.2019 14:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Солдат-срочник, который проходит службу в 120-й гвардейской отдельной механизированной бригады в Минске, получил травму на территории военной части. Об этом сообщают в Минобороны. По данным TUT.BY, сейчас 21-летний пострадавший парень находится в реанимации в 432-м госпитале — Главном военном медицинском клиническом центре Вооруженных сил.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Министерство обороны совместно со Следственным комитетом выясняют причины получения травмы военнослужащим срочной военной службы. Травма получена в результате падения с высоты, уточнили в Минобороны. 

— 13 апреля 2019 года около 9.30 военнослужащий был обнаружен сослуживцами, лежащим на газоне. Ему оперативно была оказана медицинская помощь. Военнослужащий госпитализирован и в настоящий момент находится под наблюдением врачей. Следственным комитетом проводится комплекс следственных действий", — сообщают в Минобороны.

 
Теги: Минск
 
 
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Солдат-срочник, который проходит службу в 120-й гвардейской отдельной механизированной бригады в Минске, получил травму на территории военной части.
 
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