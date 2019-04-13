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В Минске солдат-срочник получил травму, сейчас он находится в реанимации. Проводится проверка
14.04.2019 14:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Солдат-срочник, который проходит службу в 120-й гвардейской отдельной механизированной бригады в Минске, получил травму на территории военной части. Об этом
Министерство обороны совместно со Следственным комитетом выясняют причины получения травмы военнослужащим срочной военной службы. Травма получена в результате падения с высоты, уточнили в Минобороны.
— 13 апреля 2019 года около 9.30 военнослужащий был обнаружен сослуживцами, лежащим на газоне. Ему оперативно была оказана медицинская помощь. Военнослужащий госпитализирован и в настоящий момент находится под наблюдением врачей. Следственным комитетом проводится комплекс следственных действий", — сообщают в Минобороны.
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Солдат-срочник, который проходит службу в 120-й гвардейской отдельной механизированной бригады в Минске, получил травму на территории военной части.
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