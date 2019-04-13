|
Католики празднуют Вербное воскресенье
14.04.2019 — Новости Общества | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
Вербное воскресенье - один из главных праздников в католическом костеле. В этот день верующие приходят в храм с украшенными вербами в память о том, как тысячи лет назад христиане так же приветствовали Христа в Иерусалиме, устилая ему дорогу пальмовыми листьями.
Виолетта ВОЙТКО.
Фото автора.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вербное воскресенье - один из главных праздников в католическом костеле. В этот день верующие приходят в храм с украшенными вербами в память о том, как тысячи лет...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)