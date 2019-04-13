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Католики празднуют Вербное воскресенье

14.04.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

Вербное воскресенье - один из главных праздников в католическом костеле. В этот день верующие приходят в храм с украшенными вербами в память о том, как тысячи лет назад христиане так же приветствовали Христа в Иерусалиме, устилая ему дорогу пальмовыми листьями.
Католики празднуют Вербное воскресенье
 
Католики празднуют Вербное воскресенье
 
Католики празднуют Вербное воскресенье
 
Католики празднуют Вербное воскресенье
 
Католики празднуют Вербное воскресенье
 
Католики празднуют Вербное воскресенье

Виолетта ВОЙТКО.

Фото автора. 
 
 
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Вербное воскресенье - один из главных праздников в католическом костеле. В этот день верующие приходят в храм с украшенными вербами в память о том, как тысячи лет...
 
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