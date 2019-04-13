Католики празднуют Вербное воскресенье

Источник материала: Светлы шлях

Вербное воскресенье - один из главных праздников в католическом костеле. В этот день верующие приходят в храм с украшенными вербами в память о том, как тысячи лет назад христиане так же приветствовали Христа в Иерусалиме, устилая ему дорогу пальмовыми листьями.