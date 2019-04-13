ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Возбуждено уголовное дело по факту падения с высоты солдата-срочника

14.04.2019 20:31 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

По факту травмирования солдата-срочника Минске солдат-срочник получил травму, сейчас он находится в реанимации. Проводится проверка">на территории войсковой части в Минске возбуждено уголовное дело. «Следственный комитет устанавливает обстоятельства происшествия в войсковой части в Минске с участием 21-летнего военнослужащего, который 13 апреля госпитализирован с травмами, характерными для падения с высоты», — сообщается в телеграм-канале ведомства.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

«В целях установления всех обстоятельств произошедшего, использования полного комплекса процессуальных мер в тот же день, 13 апреля, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145 Уголовного кодекса Республики Беларусь (доведение лица до самоубийства или покушения на него путем жестокого обращения с потерпевшим или систематического унижения его личного достоинства. — Прим. ред.)», — отмечают в СК.

Этой статьей УК предусмотрено наказание исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

«Следователи отрабатывают различные версии случившегося. Собранные данные дают основания утверждать, что какой-либо контакт иного лица с выпавшим военнослужащим в туалете на четвертом этаже казармы отсутствовал. Он находился в помещении один, — поясняют в ведомстве. — Также тщательно изучается морально-психологический климат в коллективе. В случае, если будут установлены нарушения, связанные со взаимоотношениями в подразделении, то таким действиям будет дана соответствующая правовая оценка. В рамках отработки версии о том, что происшествие являлось попыткой суицида, особое внимание уделяется возможным мотивам».

Сейчас допрашивают военнослужащих, назначена судебно-медицинская экспертиза, отметили в СК.

Напомним, 13 апреля около 9.30 солдат-срочник, который проходит службу в 120-й гвардейской отдельной механизированной бригаде в Минске, получил травму на территории военной части.

Сейчас 21-летний пострадавший парень находится в реанимации в 432-м госпитале — Главном военном медицинском клиническом центре Вооруженных сил. По словам матери пострадавшего солдата-срочника, Натальи, его состояние стабильно тяжелое. «Проведена сложная операция, врачи борются за его жизнь. Андрею удалили часть поджелудочной железы и полностью селезенку. Он находится в медикаментозной коме», — рассказывала ранее Наталья TUT.BY.

Мать упавшего с высоты солдата-срочника рассказала о состоянии его здоровья

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По факту травмирования солдата-срочника на территории войсковой части в Минске возбуждено уголовное дело.
 
Новости дня
Новости общества
 
Противники строительства аккумуляторного завода прошлись по Бресту. Не обошлось без задержаний
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец
14.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • блузка с коротким рукавом в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика