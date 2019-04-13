До плюс 11 и мокрый снег. Синоптики рассказали, какой будет погода в начале предстоящей недели

Источник материала: Tut.by

В понедельник, 15 апреля, в Беларуси сохранится прохладная погода с северо-восточным порывистом ветром. Днем местами возможен кратковременный дождь, а также мокрый снег. Об этом сообщает Белгидромет.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В Минске 15 апреля будет облачно с прояснениями, без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Температура воздуха ночью составит 0.-2°C, а днем от +4 до+6°C. Прогнозируется северо-восточный ветер (4−9 м/с).

В Бресте в понедельник ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью будет от -1 до +1°C, а днем — от +9 до +11°C. Ветер будет северо-восточный (4−9 м/с).

В Витебске будет облачно с прояснениями. Прогнозируются кратковременные дожди, возможен мокрый снег (вероятность осадков 70−80%). Температура воздуха ночью будет от -1 до +1°C, а жнем — +4.+6°C. Ветер северо-восточный (4−9 м/с, порывы до 12 м/с).

В Гомеле также ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков, лишь к вечеру возможен небольшой кратковременный дождь (вероятность осадков 40−50%). Температура воздуха ночью составит от -1 до +1°C, а днем — от +6 до +8°C. Ожидается северо-восточный ветер (4−9 м/с, с порывами до 12 м/с).

В Гродно будет переменная облачность, без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Температура воздуха ночью составит до -2°C, а днем — от +7 до +9°C. Ветер будет северо-восточный (4−9 м/с).

В Могилеве также ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью будет без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%), утром и днем возможны кратковременные осадки — дождь, мокрый снег (вероятность осадков 60−70%). Температура воздуха ночью будет 0.-2°C, а днем — от +4 до +6°C. Ветер северо-восточный (4−9 м/с, порывы до 12 м/с).