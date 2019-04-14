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Пыль дорог и ветра свист. В Кореличах громко и феерично открыли мотосезон (фото)

14.04.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В воскресенье, 14 апреля, Кореличи стали центром притяжения байкеров и любителей мотодвижения  со всех ближайших районов. Открыть мотосезон, поучаствовать в конкурсах и встретиться со старыми друзьями приехали мотоциклисты из Новогрудка, Барановичей, Мира и даже Минска.

Открытие мотосезона состоялось в рамках акций «Я выбираю жизнь» и «Открой сезон без нарушений», которая стартовала по всей республике 14 апреля.

Помимо игровой программы, зрителей и участников ждали выступления творческих коллективов Столбцовского района, а также мотопарад, который завершился возложением цветов у мемориального комплекса «Звезда».
Пыль дорог и ветра свист. В Кореличах громко и феерично открыли мотосезон (фото)

Пыль дорог и ветра свист. В Кореличах громко и феерично открыли мотосезон (фото)

Пыль дорог и ветра свист. В Кореличах громко и феерично открыли мотосезон (фото)

Пыль дорог и ветра свист. В Кореличах громко и феерично открыли мотосезон (фото)

Пыль дорог и ветра свист. В Кореличах громко и феерично открыли мотосезон (фото)

Пыль дорог и ветра свист. В Кореличах громко и феерично открыли мотосезон (фото)

Пыль дорог и ветра свист. В Кореличах громко и феерично открыли мотосезон (фото)

Пыль дорог и ветра свист. В Кореличах громко и феерично открыли мотосезон (фото)

Пыль дорог и ветра свист. В Кореличах громко и феерично открыли мотосезон (фото)

Пыль дорог и ветра свист. В Кореличах громко и феерично открыли мотосезон (фото)

Пыль дорог и ветра свист. В Кореличах громко и феерично открыли мотосезон (фото)

Пыль дорог и ветра свист. В Кореличах громко и феерично открыли мотосезон (фото)

Пыль дорог и ветра свист. В Кореличах громко и феерично открыли мотосезон (фото)

Пыль дорог и ветра свист. В Кореличах громко и феерично открыли мотосезон (фото)

Пыль дорог и ветра свист. В Кореличах громко и феерично открыли мотосезон (фото)

Пыль дорог и ветра свист. В Кореличах громко и феерично открыли мотосезон (фото)

Пыль дорог и ветра свист. В Кореличах громко и феерично открыли мотосезон (фото)

Пыль дорог и ветра свист. В Кореличах громко и феерично открыли мотосезон (фото)

Пыль дорог и ветра свист. В Кореличах громко и феерично открыли мотосезон (фото)

Виктория КОСТЮК
Фото автора

 
Теги: Минск
 
 
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В воскресенье, 14 апреля, Кореличи стали центром притяжения байкеров и любителей мотодвижения  со всех ближайших районов. Открыть мотосезон, поучаствовать в
 
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