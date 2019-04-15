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И снег, и тепло. Погода в Витебске на неделю
15.04.2019 08:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Погоду на неделе будет «штормить»: от небольшого снега в понедельник — до +14°С в пятницу,
В понедельник, 15 апреля, днем до +6°С, ветер порывами до 13 м/с. Ожидаются дождь и мокрый снег.
Но со вторника, 16 апреля, начнет теплеть. Днем — до +14°С. Без осадков, ясно.
В среду, 17 апреля, в дневные часы до +10°С. Осадков не ожидается.
В четверг, 18 апреля, солнечно, сухо и до +12°С.
Прекрасную погоду подарит пятница, 19 апреля: до +14°С, без осадков и ветра.
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Погоду на неделе будет «штормить»: от небольшого снега в понедельник - до +14°С в пятницу.
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