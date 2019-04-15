И снег, и тепло. Погода в Витебске на неделю

Источник материала: Tut.by

Погоду на неделе будет «штормить»: от небольшого снега в понедельник — до +14°С в пятницу, сообщает pogoda.by.

В понедельник, 15 апреля, днем до +6°С, ветер порывами до 13 м/с. Ожидаются дождь и мокрый снег.

Но со вторника, 16 апреля, начнет теплеть. Днем — до +14°С. Без осадков, ясно.

В среду, 17 апреля, в дневные часы до +10°С. Осадков не ожидается.

В четверг, 18 апреля, солнечно, сухо и до +12°С.

Прекрасную погоду подарит пятница, 19 апреля: до +14°С, без осадков и ветра.

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