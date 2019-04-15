﻿ Погода в Бресте на неделю: во вторник дожди, к выходным до +17°С. 21.by
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Погода в Бресте на неделю: во вторник дожди, к выходным до +17°С

15.04.2019 08:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новая рабочая неделя в Бресте будет ясной и почти без осадков.


В понедельник днем будет солнечно. Воздух прогреется до +10°С.

Вторник будет облачным, во второй половине дня возможен дождь. Температура воздуха составит +8…+10°С.

Вторая половина недели пройдет без осадков. В среду днем будет до 14 градусов тепла, в четверг обещают до +15°С, а в пятницу столбик термометра поднимется до 17 градусов.

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Теги: Брест
 
 
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Новая рабочая неделя в Бресте будет ясной и почти без осадков.
 
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