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Погода в Бресте на неделю: во вторник дожди, к выходным до +17°С
15.04.2019 08:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новая рабочая неделя в Бресте будет ясной и почти без осадков.
В понедельник днем будет солнечно. Воздух прогреется до +10°С.
Вторник будет облачным, во второй половине дня возможен дождь. Температура воздуха составит +8…+10°С.
Вторая половина недели пройдет без осадков. В среду днем будет до 14 градусов тепла, в четверг обещают до +15°С, а в пятницу столбик термометра поднимется до 17 градусов.
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Новая рабочая неделя в Бресте будет ясной и почти без осадков.
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