Снос крестов в Куропатах, финал поисков малыша, ЧП в армии и кремация в саду - все за выходные

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Дежурный редактор рассказала анекдот: «По статистике, 60% людей в понедельник с утра плохо соображают. К счастью, я отношусь к остальным 20%». Вот и я тоже… Вы с нами? Ладно, понедельник понедельником, а нужно как-то жить. Вы заметили, что весна все дальше, а погода — все хуже: на этой неделе в Беларусь вернутся ночные заморозки и дневной… снег. Давайте вот здесь расскажем , какой будет погода в начале недели, узнаем, помните ли вы , как мы прожили неделю предыдущую, и напомним, что пока вы спали, в стране снова подорожало автомобильное топливо . Это, конечно, не все новости прошедших выходных — самые важные мы с вами сейчас еще раз обсудим.





Пропавшего на Брестчине двухлетнего Ванечку нашли . Увы, чуда не произошло , как вся страна ни надеялась.

. Увы, , как вся страна ни надеялась. В Куропатах в субботу снова сносили кресты — в этот раз металлические, которые стояли вдоль МКАД. Кто и зачем это сделала — непонятно . ГосСМИ сообщили, что здесь прошел «субботник по благоустройству территории». Тем временем Тадеуш Кондрусевич снова выступил с обращением из-за нового сноса крестов в Куропатах. Происходящее он назвал «святотатством» и призвал «остановить «крыжалом» . А вчера там прошел народный молебен в защиту мемориала .













Все новости субботы, 13 апреля

Все новости воскресенья, 14 апреля

Кстати. Вот вам напоследок наш новый интересный тест (если пропустили в выходные). Сможете угадать по снимкам начала 20 века, какой город на них изображен ? Но имейте в виду, что и 100 лет назад небольшие белорусские города были похожи друг на друга — в каждом была своя рыночная площадь, почти в каждом — костел, церковь и синагога. Да-а-а-а, тест прошлого понедельника по современным райцентрам Беларуси покажется вам просто пушинкой! Хороших результатов и успехов вам на этой неделе, друзья, — и оставайтесь с нами!

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