Снос крестов в Куропатах, финал поисков малыша, ЧП в армии и кремация в саду - все за выходные

Дежурный редактор рассказала анекдот: «По статистике, 60% людей в понедельник с утра плохо соображают. К счастью, я отношусь к остальным 20%». Вот и я тоже… Вы с нами? Ладно, понедельник понедельником, а нужно как-то жить. Вы заметили, что весна все дальше, а погода — все хуже: на этой неделе в Беларусь вернутся ночные заморозки и дневной… снег. Давайте вот здесь расскажем, какой будет погода в начале недели, узнаем, помните ли вы, как мы прожили неделю предыдущую, и напомним, что пока вы спали, в стране снова подорожало автомобильное топливо. Это, конечно, не все новости прошедших выходных — самые важные мы с вами сейчас еще раз обсудим.
Пропавшего на Брестчине двухлетнего Ванечку нашли. Увы, чуда не произошло, как вся страна ни надеялась.
В Бресте на площади Ленина собралось более 200 противников строительства аккумуляторного завода. Люди вновь прошли по центральным улицам облцентра и по дороге скандировали «Нет заводу!». Не обошлось без задержаний (они, кстати, были и накануне выходных).
Вы никогда не задумывались, что в нашей стране заставляет людей идти в политику? Попросили восемь белорусских политиков разных взглядов и эпох рассказать, как они начали свою политическую карьеру и что подтолкнуло их к этому выбору. Здесь все известные вам люди — от Шушкевича до Дашкевича.
В армии — снова ЧП: в 120-й гвардейской отдельной механизированной бригаде в Минске 21-летний солдат-срочник выпал из окна, он в реанимации. СК возбудил уголовное дело: «Тщательно изучается морально-психологический климат в коллективе. В случае, если будут установлены нарушения, связанные со взаимоотношениями в подразделении, то таким действиям будет дана соответствующая правовая оценка». А вот что рассказала нам мама парня: «Воинская часть не дает никакой информации, путают разные версии. Кто-то ничего не говорит, кто-то не знает нужных телефонов. Только извинения приносят, и если нужна какая-то помощь, то говорят обращаться. Но это и все в принципе. У меня такое ощущение, что они просто заметают следы преступления какого-то».
Мы побывали в двух «деревнях будущего». Помните, это такие населенные пункты в сельской местно, где людям будет хорошо жить (не хуже, чем в городе, обещают)?За образец брали, например, родную для президента Копысь. Но везде ли так хорошо, как должно быть? «Новые люди не приедут: зачем ехать туда, где ничего нет, где даже аспирин не купишь? Хорошо рисовать планы на бумаге, когда жизни не знаешь», — говорят местные.
Вот у нас очень тяжелая история семьи, которая сожгла тело погибшей дочери в саду, — и поменяла белорусские погребальные законы. «У нас умерла дочь, и с этим надо было как-то смириться, понять и принять. Но нам еще пришлось выдержать все проверки. Нами занимались социальные службы, потом факт кремации проверяла прокуратура. Наверное, можно было бы всего это избежать, сымитировав стандартный кладбищенский ритуал».
Вот еще один непростой текст: в Дятлово многодетная мать живет в одной комнате с пятью детьми — и пока никаких шансов улучшить свое жилищное положение у нее нет. Как так вышло и почему социально благополучная женщина ни на что не имеет права — расскажем здесь.
А вот вам позитивная история: в Новополоцке 17-летний школьник с прохожими спас полуторагодовалого малыша — тот стоял в проеме открытого окна и рыдал. Его мама в это время пьяная спала. Спасибо тебе, неравнодушный Марат и другие люди, вы — настоящие герои.
И еще одна — история Евы, у которой аутизм и просто прекрасная семья. Аутизм не страшный, если в семье друг друга любят. Наша фотограф Ксения Голубович провела несколько дней в семье Евы и понаблюдала, как выглядит детство ребенка с аутизмом.
И еще немного о семье и детях. Помните, в своем последнем слове в суде бывший председатель Гомельского райисполкома Александр Ситница рассказал о психологическом давлении во время следственных действий на членов семьи. О том, что после его задержания жена получила взыскание от руководства и ее предупредили о негативных последствиях. Дочери в школе объявили, что ее папа преступник. Сына не допускали к сессии. Наш колумнист, специалист по семейному неблагополучию Наталья Поспелова рассказывает о том, как это — быть детьми, чьих родителей «привлекли».
А вот Михаил Копычко из Могилева — он стал победителем фотоконкурса Scientist At Work («Ученый за работой») одного из самых авторитетных научных журналов мира Nature. Гордимся таким земляком — и обязательно посмотрите на фото-победитель!
Уже «переобули» машину в летнюю резину? В связи с тем, что недавно сразу у двух машин во время движения по МКАД отлетели колеса, мы решил рассказать и показать вам, как рядовому (и особенно начинающему) водителю проверить, в порядке ли колеса. Берегите себя и не будьте беспечными! Проверили все — поехали тогда на дачу, сезон же! А, у вас пока нет дачи? Смотрите, мы уже публиковали обзоры самых ходовых вариантов, а также дач с удобствами. А новая подборка — для тех, кто ищет дачу с баней и недалеко от Минска.
Как там дела в Украине? На это неделе ведь уже второй тур президентских выборов. Вчера там могли пройти дебаты кандидатов — действующего главы страны Петра Порошенко и актера, шоумена Владимира Зеленского, — но они не состоялись. На стадион прибыл только Порошенко. Что помешало Зеленскому — расскажем здесь. Ну, а Порошенко ничего не помешало: действующий президент Украины ответил на вопросы прессы в одиночку — и даже спел. А к нам тут пытались, кстати, из Украины 800 кг сала контрабандой ввезти — как думаете, по случаю выборов?
Так, что у нас в спорте? Андрей Арямнов (помните его?) завоевал серебро в двоеборье в весовой категории до 109 кг на чемпионате Европы по тяжелой атлетике (и теперь он снова топ и жжет, как вы любите). Всего же с учетом малых медалей (в рывке и толчке) и двоеборья сборная Беларуси завоевала на этом турнире 19 медалей (7 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых наград). По числу наград это повторение лучшего результата сборной Беларуси в истории выступления на континентальных форумах. Кроме того, на чемпионате Европы было переписано 15 рекордов Беларуси. Молодцы наши тяжелоатлеты, правда? А за который «нео-класико» вчера следили? Очень интересный и упорный был матч, но БАТЭ снова проиграл брестскому «Динамо» — и Брест обходит Борисов в турнирной таблице! Вчера еще минское «Динамо» играло против «Городеи» — и вы видели, какой страшный газон на новом главном стадионе страны?!
Вы когда-нибудь видели, как веселятся 120 млн человек одновременно? А белорус, отправившийся на религиозный фестиваль Кумбха Мела в Индии, увидел! Смотрите, как круто и необычно.