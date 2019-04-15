﻿ Не месяц май. Погода в Гомеле на неделе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не месяц май. Погода в Гомеле на неделе

15.04.2019 08:20 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Новая рабочая неделя в Гомеле будет ясной и почти без осадков, сообщает pogoda.by.


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

По данным pogoda.by, в ближайшие дни градусник хоть и поползет уверенно вверх, но насладиться теплом гомельчанам все-таки не удастся.

Всю неделю ожидается ясная погода. Солнце прогреет воздух до +12°C, но все будет портить северо-западный ветер порывами 15 м/с.

К четвергу он поутихнет и сразу станет комфортнее — в конце недели ясно, безветрено и до +13°C.

За точным прогнозом погоды следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 98
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новая рабочая неделя в Гомеле будет ясной и почти без осадков - но холодной.
 
Новости дня
Новости общества
 
И снег, и тепло. Погода в Витебске на неделю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
16.04.2019
Полесская правда
Новости Волковыска
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика