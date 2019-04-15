Не месяц май. Погода в Гомеле на неделе

Источник материала: Tut.by

Новая рабочая неделя в Гомеле будет ясной и почти без осадков, сообщает pogoda.by .



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

По данным pogoda.by, в ближайшие дни градусник хоть и поползет уверенно вверх, но насладиться теплом гомельчанам все-таки не удастся.

Всю неделю ожидается ясная погода. Солнце прогреет воздух до +12°C, но все будет портить северо-западный ветер порывами 15 м/с.

К четвергу он поутихнет и сразу станет комфортнее — в конце недели ясно, безветрено и до +13°C.

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