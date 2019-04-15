Тепло, солнечно - но очень холодный ветер. Погода в Гродно на неделе

Источник материала: Tut.by

А вот и половина апреля почти прошла — лето близко! Об этом говорит и прогноз погоды : в Гродно на неделе — солнечно и до +16°С. Эх, если бы еще не было холодного ветра!..

Сегодня, 15 апреля, будет до +9°С, дождь и сильный ветер — порывами до 15 м/с.

Во вторник — до 13 °C, возможен дождь.

В среду, 17 апреля, будет максимум +14°С, ясно, без осадков, но очень ветрено.

В четверг и пятницу — до 16 °C, ясно и без осадков. Ветер к выходным будет стихать.

Хорошей недели вам, друзья!

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