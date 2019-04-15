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Тепло, солнечно - но очень холодный ветер. Погода в Гродно на неделе
15.04.2019 08:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
А вот и половина апреля почти прошла — лето близко! Об этом говорит и
Сегодня, 15 апреля, будет до +9°С, дождь и сильный ветер — порывами до 15 м/с.
Во вторник — до 13 °C, возможен дождь.
В среду, 17 апреля, будет максимум +14°С, ясно, без осадков, но очень ветрено.
В четверг и пятницу — до 16 °C, ясно и без осадков. Ветер к выходным будет стихать.
Хорошей недели вам, друзья!
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А вот и половина апреля почти прошла - лето близко! Об этом говорит и прогноз погоды: в Гродно на неделе - солнечно и до +16°С. Эх, если бы еще не было холодного ветра!..
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