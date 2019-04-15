Тепло, но очень ветрено. Погода в Могилеве на неделе

Источник материала: Tut.by

А вот и половина апреля почти прошла — лето близко! Об этом говорит и прогноз погоды : в Могилеве на неделе — солнечно и до +13°С. Эх, если бы еще не было порывистого ветра!..

Сегодня, 15 апреля, будет до +6°С, дождь и сильный ветер.

Во вторник — до 14 °C, ясно, но все будут портить порывы ветра до 15 м/с.

В среду, 17 апреля, будет максимум +11°С, ясно, очень ветрено.

В четверг и пятницу — до 13 °C, облачно и без осадков. Ветер к выходным будет стихать.

Хорошей недели вам, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY .