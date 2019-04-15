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Тепло, но очень ветрено. Погода в Могилеве на неделе
15.04.2019 08:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
А вот и половина апреля почти прошла — лето близко! Об этом говорит и
Сегодня, 15 апреля, будет до +6°С, дождь и сильный ветер.
Во вторник — до 14 °C, ясно, но все будут портить порывы ветра до 15 м/с.
В среду, 17 апреля, будет максимум +11°С, ясно, очень ветрено.
В четверг и пятницу — до 13 °C, облачно и без осадков. Ветер к выходным будет стихать.
Хорошей недели вам, друзья!
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А вот и половина апреля почти прошла - лето близко! Об этом говорит и прогноз погоды.
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