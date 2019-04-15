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Ветераны провели спортивный праздник

15.04.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

 

Все прибыли в спортивной одежде, команды имели свое название и отличительные атрибуты в форме. Очень интересно прошло представление команд: название, речевка, песня, внешний вид произвели большое впечатление на членов жюри и зрителей.

Праздник начался с массовой зарядки, в которой приняли участие все, затем участники были разделены на три подгруппы. Конкурсы проходили на эмоциональном подъеме, каждый старался полностью выложиться, чтобы не подвести команду. В течение мероприятия и участники, и зрители получили массу положительных эмоций.

Первое место в спортивном празднике заняла команда ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов», второе место у команды ОАО «Экран», на третью ступень поднялась команда ОАО «АСБ Беларусбанк». Командам – участникам «Веселых стартов» вручены Благодарственные письма, а занявшим призовые места – дипломы и ценные подарки от районного совета ветеранов.

В празднике приняли участие председатель Борисовского районного объединения профсоюзов Е.О. Зябликова, председатель райкома проф-союза государственных и других учреждений Н.Н. Сильченко, председатель профсоюзного комитета ЦРБ Е.А. Тилюпо, которые вручили подарки членам команд.

Районный спортивный праздник прошел на высоком организационном уровне благодаря большой помощи директора ГУО «Гимназия №3 г. Борисова» И.В. Кирик, председателя первичной ветеранской организации ГУО «Гимназия №3 г. Борисова» З.С. Кранцевич, учителей физвоспитания гимназии Е.В. Галимской и И.А. Андриевского.

З. МАХАНЕК, председатель Борисовского районного совета ветеранов

 

 
 
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В спортзале ГУО «Гимназия №3 г. Борисова» состоялся спортивный ветеранский праздник «Веселые старты», посвященный 75-летию освобождения Республики Беларусь от...
 
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