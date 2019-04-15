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В Минске ищут пострадавших от турфирмы - уже 10 человек обратились в милицию

15.04.2019 11:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Столичная милиция ищет граждан, которые пострадали от действий туристической фирмы ООО «Солид». На их услуги уже пожаловались 10 граждан, сообщают в ГУВД.


Фото: Reuters

В октябре 2018 года граждане обратились в Центральное РУВД с заявлением, что турфирма «Солид» не выполнила свои обязательства по организации тура. Клиентам подбирали туры и принимали 100% предоплату, причем ООО брало обязательство сопровождать тур вплоть до вылета из Минска.

«Но отправится в путешествие граждане так и не смогли, как и вернуть свои деньги. На данный момент в милицию обратилось 10 граждан с заявлением о противоправности действий ООО «Солид», — говорят в ГУВД.

Там подозревают, что пострадавших может быть еще больше. Поэтому всех, кто считает себя обманутым, просят обращаться в Центральное РУВД Минска лично или по телефонам: 8 (017) 288-02-02, 8 (025) 775-86-72 или 102.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 102
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