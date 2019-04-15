﻿ Несколько популярных городских троллейбусов с 1 мая будут ходить по-новому. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Несколько популярных городских троллейбусов с 1 мая будут ходить по-новому

15.04.2019 11:11 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

С 1 мая троллейбусы № 33, 38, 54 и 55 будут работать по-новому. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Маршрут № 55 изменят — из-за большого спроса

Основные изменения коснутся троллейбусного маршрута № 55, благодаря которому жители Каменной Горки и улицы Притыцкого без пересадок смогут добираться до улиц Орловской и Сурганова. С мая он будет называться «ДС „Кунцевщина“ — Академическая». Троллейбусы поедут по улицам Кунцевщина, Притыцкого, проспекту Пушкина, улицам Орловской, Сурганова до разворотного кольца на улице Академической.

— Жители западной части столицы активно пользуются 2-й линией метро и пересадочным узлом между станциями «Купаловская» и «Октябрьская». Но многие пассажиры предпочитают маршрутки, на которых можно без пересадок доехать на улицы Орловскую и Сурганова, — рассказывает заместитель начальника отдела организации пассажирских перевозок ГП «Столичный транспорт и связь» Алексей Косинский. — Однако автобусам экспрессных маршрутов № 1077, 1183, 1191 уже трудно справляться с перевозками в часы пик: в эти периоды они ездят переполненные. Учитывая такой спрос на западное направление, мы решили несколько изменить трассу 55-го маршрута. Пассажиры смогут пользоваться маршрутом пока лишь в будни в часы пик, но троллейбусы будут курсировать примерно каждые 10 минут. Со временем, если понадобится, возможно, сделаем маршрут целодневным.


Фото: с сайта «Минск-Новости»

Маршрут № 33 продлят до диспетчерской станции «Одоевского»

Следующий шаг предпримут в целях компенсации движения троллейбусов там, где они перестанут ходить. Поскольку 55-й уберут с улицы Одоевского, до одноименной диспетчерской станции продлят маршрут № 33, который получит наименование «ДС «Одоевского» — ДС «Дражня». Сейчас маршрут заканчивается на разворотном кольце «Берута» возле станции метро «Пушкинская».

— Эта мера поможет нам решить еще одну проблему, которую поднимали водители троллейбусного парка № 5, — отметил Алексей Косинский. — 33-й маршрут довольно длинный, а на разворотном кольце «Берута» водителям невозможно обеспечить элементарные бытовые условия. На диспетчерской станции такие условия имеются.

Возможно, впоследствии троллейбусы этого маршрута будут ходить реже, чем сейчас, поскольку в выходные предприятия, расположенные в районе улице Радиальной, не работают, да и днем № 33 часто ходит полупустым. Но в ближайшее время, по словам специалиста, выпуск подвижного состава на 33-м планируется в тех же объемах, как и прежде.

Маршрут № 54 перебросят к Дому кино на Толбухина

На небольшом разворотном кольце на улице Академической сейчас заканчиваются троллейбусные маршруты № 54 и 61. Учитывая, что с 1 мая туда направят 55-й, маршрут № 54 перебросят к Дому кино на улице Толбухина. Он будет именоваться «ДС «Масюковщина» — Дом кино».

— На улице Толбухина, кстати, троллейбусы этого маршрута ходили до 2006 года, пока с проспекта Независимости не сняли контактную сеть, — напомнил специалист.

Маршрут № 38 станет ежедневным

Направляя на улицу Одоевского такой мощный маршрут, как 33-й (в том числе в выходные дни), транспортникам удастся, наконец, удовлетворить одно из пожеланий жителей Сухарево — пустить маршрут № 38 «ДС «Славинского» — Сухарево-5» ежедневно (сейчас он работает только в будни). В то же время закроют 68-й, который сейчас в урезанном виде компенсирует 38-й в выходные, курсируя между ДС «Одоевского» и ДС «Славинского».

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 95
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 мая троллейбусы № 33, 38, 54 и 55 будут работать по-другому. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости»
 
Новости дня
Новости общества
 
Совмин утвердил план мероприятий по реализации Директивы о развитии ЖКХ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
16.04.2019
Полесская правда
Новости Волковыска
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика