Несколько популярных городских троллейбусов с 1 мая будут ходить по-новому

Источник материала: Tut.by

С 1 мая троллейбусы № 33, 38, 54 и 55 будут работать по-новому. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Маршрут № 55 изменят — из-за большого спроса

Основные изменения коснутся троллейбусного маршрута № 55, благодаря которому жители Каменной Горки и улицы Притыцкого без пересадок смогут добираться до улиц Орловской и Сурганова. С мая он будет называться «ДС „Кунцевщина“ — Академическая». Троллейбусы поедут по улицам Кунцевщина, Притыцкого, проспекту Пушкина, улицам Орловской, Сурганова до разворотного кольца на улице Академической.

— Жители западной части столицы активно пользуются 2-й линией метро и пересадочным узлом между станциями «Купаловская» и «Октябрьская». Но многие пассажиры предпочитают маршрутки, на которых можно без пересадок доехать на улицы Орловскую и Сурганова, — рассказывает заместитель начальника отдела организации пассажирских перевозок ГП «Столичный транспорт и связь» Алексей Косинский. — Однако автобусам экспрессных маршрутов № 1077, 1183, 1191 уже трудно справляться с перевозками в часы пик: в эти периоды они ездят переполненные. Учитывая такой спрос на западное направление, мы решили несколько изменить трассу 55-го маршрута. Пассажиры смогут пользоваться маршрутом пока лишь в будни в часы пик, но троллейбусы будут курсировать примерно каждые 10 минут. Со временем, если понадобится, возможно, сделаем маршрут целодневным.



Фото: с сайта «Минск-Новости»

Маршрут № 33 продлят до диспетчерской станции «Одоевского»

Следующий шаг предпримут в целях компенсации движения троллейбусов там, где они перестанут ходить. Поскольку 55-й уберут с улицы Одоевского, до одноименной диспетчерской станции продлят маршрут № 33, который получит наименование «ДС «Одоевского» — ДС «Дражня». Сейчас маршрут заканчивается на разворотном кольце «Берута» возле станции метро «Пушкинская».

— Эта мера поможет нам решить еще одну проблему, которую поднимали водители троллейбусного парка № 5, — отметил Алексей Косинский. — 33-й маршрут довольно длинный, а на разворотном кольце «Берута» водителям невозможно обеспечить элементарные бытовые условия. На диспетчерской станции такие условия имеются.

Возможно, впоследствии троллейбусы этого маршрута будут ходить реже, чем сейчас, поскольку в выходные предприятия, расположенные в районе улице Радиальной, не работают, да и днем № 33 часто ходит полупустым. Но в ближайшее время, по словам специалиста, выпуск подвижного состава на 33-м планируется в тех же объемах, как и прежде.

Маршрут № 54 перебросят к Дому кино на Толбухина

На небольшом разворотном кольце на улице Академической сейчас заканчиваются троллейбусные маршруты № 54 и 61. Учитывая, что с 1 мая туда направят 55-й, маршрут № 54 перебросят к Дому кино на улице Толбухина. Он будет именоваться «ДС «Масюковщина» — Дом кино».

— На улице Толбухина, кстати, троллейбусы этого маршрута ходили до 2006 года, пока с проспекта Независимости не сняли контактную сеть, — напомнил специалист.

Маршрут № 38 станет ежедневным

Направляя на улицу Одоевского такой мощный маршрут, как 33-й (в том числе в выходные дни), транспортникам удастся, наконец, удовлетворить одно из пожеланий жителей Сухарево — пустить маршрут № 38 «ДС «Славинского» — Сухарево-5» ежедневно (сейчас он работает только в будни). В то же время закроют 68-й, который сейчас в урезанном виде компенсирует 38-й в выходные, курсируя между ДС «Одоевского» и ДС «Славинского».