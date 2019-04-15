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Лукашенко: работы НОК не видно и не слышно
15.04.2019 11:30 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Национальный олимпийский комитет Беларуси должен работать более активно, но сейчас его работы «не видно и не слышно».
Об этом заявил Александр Лукашенко на заседании Исполкома НОК 15 апреля,
«К сожалению, в последнее время НОК несколько сбавил обороты. Если раньше в этом здании кипела жизнь, проводились резонансные мероприятия по олимпийскому образованию, поддержке детско-юношеского спорта, то сейчас этой работы почти не видно и не слышно. Повеяло неким холодком в отношениях с федерациями», - подчеркнул глава государства.
Президент считает, что именно НОК должен быть центром притяжения для спортсменов и тренеров, чемпионов и подрастающего поколения.
Эта организация занимает особое место в системе физической культуры и спорта. Среди важнейших направлений работы НОК - развитие олимпийского движения в тесном взаимодействии с государственными органами и местными властями, координация деятельности республиканских федераций по видам спорта.
На заседании Исполкома обсуждаются вопросы готовности страны и белорусских спортсменов к Европейским играм.
«К нам в эти дни будет приковано пристальное внимание мирового сообщества. Задача не только провести Игры на самом высоком уровне. Мы должны в очередной раз показать, что на нашей земле созданы комфортные и, что немаловажно, безопасные условия для жизни и самореализации человека», - сказал президент.
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Лукашенко раскритиковал работу НОК Национальный олимпийский комитет Беларуси должен работать более активно, но сейчас его работы «не видно и не слышно».
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