Лукашенко: работы НОК не видно и не слышно

Национальный олимпийский комитет Беларуси должен работать более активно, но сейчас его работы «не видно и не слышно».

Об этом заявил Александр Лукашенко на заседании Исполкома НОК 15 апреля, сообщает пресс-служба президента.

«К сожалению, в последнее время НОК несколько сбавил обороты. Если раньше в этом здании кипела жизнь, проводились резонансные мероприятия по олимпийскому образованию, поддержке детско-юношеского спорта, то сейчас этой работы почти не видно и не слышно. Повеяло неким холодком в отношениях с федерациями», - подчеркнул глава государства.

Президент считает, что именно НОК должен быть центром притяжения для спортсменов и тренеров, чемпионов и подрастающего поколения.

Эта организация занимает особое место в системе физической культуры и спорта. Среди важнейших направлений работы НОК - развитие олимпийского движения в тесном взаимодействии с государственными органами и местными властями, координация деятельности республиканских федераций по видам спорта.

На заседании Исполкома обсуждаются вопросы готовности страны и белорусских спортсменов к Европейским играм.

«К нам в эти дни будет приковано пристальное внимание мирового сообщества. Задача не только провести Игры на самом высоком уровне. Мы должны в очередной раз показать, что на нашей земле созданы комфортные и, что немаловажно, безопасные условия для жизни и самореализации человека», - сказал президент.