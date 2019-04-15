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Обвиняемые по делу о взрыве на сахарном комбинате в Скиделе выступили в суде с последним словом
15.04.2019 11:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Обвиняемые по делу о взрыве на сахарном комбинате в Скиделе 15 апреля выступили с последним словом,
Напомним, рассмотрение уголовного дела по факту взрыва на
Взрыв пылевоздушной смеси на сахарном комбинате
Пятую женщину удалось спасти, но она утратила трудоспособность.
В последнем слове обвиняемые принесли соболезнования потерпевшим и родственникам погибших в результате взрыва. Мужчины говорят, что почти вся их трудовая жизнь была связана с сахарным заводом, свои обязанности они выполняли добросовестно и своей вины в случившемся не видят. Обвиняемые обратили внимание суда на то, что обращались к руководству по поводу реконструкции цеха, в котором произошел взрыв, так как выделение денег на такие работы от них не зависело.
«Я настаиваю, что расследование проведено не в том направлении. Более скрупулезно должны были отнестись к этому делу. Одно утешает — что меня уважают люди, не только предприятия, но и поселка, переживают за меня», — сказал Владимир Губаревич.
Напомним, прокурор
Предприятию был причинен имущественный вред на сумму более 500 тысяч рублей. Расследование дела велось почти два года.
Оглашение приговора назначено на 19 апреля.
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Напомним, прокурор запросил для обвиняемых до 5 лет лишения свободы.
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