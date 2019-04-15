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Обвиняемые по делу о взрыве на сахарном комбинате в Скиделе выступили в суде с последним словом

15.04.2019 11:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Обвиняемые по делу о взрыве на сахарном комбинате в Скиделе 15 апреля выступили с последним словом, сообщает БелаПАН.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Напомним, рассмотрение уголовного дела по факту взрыва на Скидельском сахарном комбинате началось в суде Гродненского района 11 февраля. На скамье подсудимых — три человека: начальник цеха, где произошел взрыв, Владимир Малашевич, его заместитель Сергей Грушевский, а также главный инженер предприятия Владимир Губаревич. Все трое вину не признают.

Взрыв пылевоздушной смеси на сахарном комбинате произошел 25 февраля 2017 г. Пять работниц комбината (возраст — 42−54 года) получили ожоги (от 50% тела и выше), баротравмы и были госпитализированы. Позже трех из них перевезли в Республиканский ожоговый центр в Минске, но женщины умерли через несколько дней после взрыва. 13 марта в городской клинической больнице скорой медицинской помощи умерла четвертая из пяти пострадавших.

Пятую женщину удалось спасти, но она утратила трудоспособность.

В последнем слове обвиняемые принесли соболезнования потерпевшим и родственникам погибших в результате взрыва. Мужчины говорят, что почти вся их трудовая жизнь была связана с сахарным заводом, свои обязанности они выполняли добросовестно и своей вины в случившемся не видят. Обвиняемые обратили внимание суда на то, что обращались к руководству по поводу реконструкции цеха, в котором произошел взрыв, так как выделение денег на такие работы от них не зависело.

«Я настаиваю, что расследование проведено не в том направлении. Более скрупулезно должны были отнестись к этому делу. Одно утешает — что меня уважают люди, не только предприятия, но и поселка, переживают за меня», — сказал Владимир Губаревич.

Напомним, прокурор запросил для обвиняемых до 5 лет лишения свободы. Также, по мнению гособвинителя, обвиняемые должны в солидарном порядке выплатить ущерб, нанесенный взрывом сахарному комбинату. Сумма ущерба — чуть более 560 тысяч рублей.

Предприятию был причинен имущественный вред на сумму более 500 тысяч рублей. Расследование дела велось почти два года.

Оглашение приговора назначено на 19 апреля.

 
Теги: Минск
 
 
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Напомним, прокурор запросил для обвиняемых до 5 лет лишения свободы.
 
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