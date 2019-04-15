Акцию по наведению порядка провели в субботу в парке Ново-Бережное

Источник материала: Навiны Палесся





В мероприятии приняли участие представители руководства района, начальники, специалисты отделов и служб Столинского райисполкома.

В 2019 году республиканский субботник в Беларуси пройдет 20 апреля. Это следует из постановления Совмина № 231, которое Премьер-министр Беларуси Сергей Румас подписал 10 апреля.

В нынешнем году субботник приурочат к Году малой родины и празднованию 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Отработать субботник можно будет на рабочих местах либо на благоустройстве территорий населенных пунктов, уборке историко-культурных ценностей и подготовке к лету детских лагерей.

Руководители республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, будут участвовать в субботнике на своей малой родине — как и в прошлом году.

Деньги, заработанные в день субботника на рабочих местах, будут перечислены через районные и городские исполкомы в облисполкомы и Минский горисполком. Половина этих средств останется в распоряжении исполкомов, а вторая часть перейдет Министерству финансов, которое выделит эти деньги Минскому горисполкому на капремонт и модернизацию монумента на площади Победы и подземного перехода под ним.

Фото Фёдора БЫШКО

















