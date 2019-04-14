|
Мебельщик из Шарковщины присвоил более 40 тысяч рублей клиентов - и получил 4 года с конфискацией
15.04.2019 12:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Индивидуальный предприниматель из Шарковщины, занимавшийся
30-летний житель Шарковщины изготавливал, продавал и устанавливал мебель. Более года — с октября 2013 года по декабрь 2014-го — мужчина брал у клиентов деньги в качестве предоплаты, а затем скрывался.
Обманутыми оказались 22 жителя из Верхнедвинского, Глубокского, Лепельского, Миорского, Поставского, Ушачского, Шарковщинского и Шумилинского районов. Ипэшник присвоил более чем 35 тысяч их рублей.
Позже мужчина переехал в Минский район и продолжил действовать там по старой криминальной схеме. Здесь он взял почти 7 тысяч рублей у жителей Лепельского и Чашникского районов, а также Минска.
Мужчина свою вину в мошенничестве не признал, но при этом не отрицал, что заключал договоры с потерпевшими клиентами.
Приговор может быть обжалован.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Индивидуальный предприниматель из Шарковщины, занимавшийся мебельным бизнесом, получил 4 года колонии усиленного режима с конфискацией имущества за...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)