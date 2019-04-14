Мебельщик из Шарковщины присвоил более 40 тысяч рублей клиентов - и получил 4 года с конфискацией

Источник материала: Tut.by

Индивидуальный предприниматель из Шарковщины, занимавшийся мебельным бизнесом , получил 4 года колонии усиленного режима с конфискацией имущества за мошенничество в особо крупном размере, сообщает Генпрокуратура.

30-летний житель Шарковщины изготавливал, продавал и устанавливал мебель. Более года — с октября 2013 года по декабрь 2014-го — мужчина брал у клиентов деньги в качестве предоплаты, а затем скрывался.

Обманутыми оказались 22 жителя из Верхнедвинского, Глубокского, Лепельского, Миорского, Поставского, Ушачского, Шарковщинского и Шумилинского районов. Ипэшник присвоил более чем 35 тысяч их рублей.

Позже мужчина переехал в Минский район и продолжил действовать там по старой криминальной схеме. Здесь он взял почти 7 тысяч рублей у жителей Лепельского и Чашникского районов, а также Минска.

Мужчина свою вину в мошенничестве не признал, но при этом не отрицал, что заключал договоры с потерпевшими клиентами.

Приговор может быть обжалован.