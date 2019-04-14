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Погода на неделю: ночью холодно, днем до +17°С

15.04.2019 12:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На этой неделе по-прежнему будет преобладать антициклональный характер погоды, так что будет преимущественно без осадков, лишь в начале и в конце недели под влиянием малоактивных атмосферных фронтов местами не обойдется без небольших осадков.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

16 апреля, во вторник, атмосферный фронт принесет во многие районы Гомельской и Брестской областей, местами на остальную территорию страны небольшие дожди, ночью возможен мокрый снег. Температура воздуха минимальная в основном составит ночью 0…+5°С, по западу страны она понизится до −1…3°С; максимальная температура днем +9…15°С, по юго-западу Брестской области не выше +6…8°С.

В среду, 17 апреля, под влиянием периферии скандинавского антициклона будет преимущественно без осадков. Температура воздуха минимальная ночью −1…+5°С, при прояснениях воздух местами охладится до −3°С, максимальная температура днем +11...16°С.

В четверг, 18 апреля, преимущественно без осадков. Температура воздуха минимальная ночью −3…+3°С, по юго-западу она не опустится ниже +4…5°С, максимальная температура днем по Беларуси составит +11…17°С.

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На этой неделе по-прежнему будет преобладать антициклональный характер погоды, так что будет преимущественно без осадков.
 
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