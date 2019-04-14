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В Беларуси готовятся к регистрации первых онлайн-казино

15.04.2019 12:13 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

В Беларуси готовятся к регистрации первых онлайн-казино

В Беларуси с 1 апреля вступили в силу основные положения указа от 7 августа 2018 года №305 "О совершенствовании правового регулирования игорного бизнеса" - таким образом легализованы онлайн-казино и увеличен возраст для участия в азартных играх. Об этих изменениях, черных списках игроманов и вкладе игорного бизнеса в бюджет страны рассказала БЕЛТА начальник управления игорного бизнеса Министерства по налогам и сборам Марина Невинская.

Онлайн-казино - по лицензии и с 21 года

С 1 апреля нынешнего года организаторам азартных игр дали возможность проводить такие игры посредством виртуальных заведений. Вместе с тем заняться такой деятельностью можно только после получения специального разрешения (лицензии). "Фактически для содержания виртуального игорного заведения юридические лица только с 1 апреля могли обратиться в МНС как лицензирующий орган этого вида деятельности по вопросу получения лицензии. Соответственно, в настоящее время онлайн-казино в Беларуси пока нет", - пояснила Марина Невинская.

Законодательство сейчас не запрещает гражданам Беларуси принимать участие в азартных играх, которые организуются и проводятся на сайтах, расположенных вне национального сегмента интернета. Белорусы также имеют доступ к информационным сообщениям и материалам в интернете, где есть информация об онлайн-казино.

Однако после переходного периода ограничения появятся. "Запрет на распространение информации, содержание которой направлено на организацию или проведение азартных игр в интернете в нарушение законодательства, вводится с 1 апреля 2021 года. Через два года, после вступления в силу основных положений указа №305, доступ к сайтам, содержащим такую информацию, будет ограничиваться", - отметила представитель МНС.

Такой переходный период необходим для создания в республике виртуальных игорных заведений, чтобы предложить белорусским потребителям услуги по организации и проведению азартных игр онлайн в соответствии с требованиями, предусмотренными указом №305, в качестве альтернативы таким зарубежным играм.

Указом увеличен и возрастной ценз: теперь в игорные заведения пускают с 21 года, а не с 18 лет. На виртуальные игорные заведения это правило тоже распространяется.

Доходы бюджета от игорного бизнеса растут

В целом игорный рынок в последние годы оставался стабильным. По данным на конец марта, лицензии на осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса выданы 106 юридическим лицам (в прошлом году на аналогичную дату их было 109), из них деятельность фактически вели 94 лицензиата (увеличение на 6 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). В Беларуси 391 игорное заведение, в том числе 27 казино (количество не изменилось), 176 залов игровых автоматов (увеличилось на 9) и 188 букмекерских контор (уменьшилось на 4).

Что касается доходов от этой сферы, то сумма фактического поступления в бюджет налога на игорный бизнес за 2018 год составила Br47,3 млн (в 2017 году - Br44,8 млн). Подоходный налог с физлиц, исчисленный с доходов в виде выигрышей, которые получены от организаторов азартных игр за прошлый год, составил Br35,9 млн (за 2017 год - Br33,3).

В МНС напомнили, что в Беларуси действует механизм ограничения в посещении игорных заведений и участии в азартных играх. В отношении заядлых игроманов его применяют по решению самого игрока или суда. Такой же механизм будет действовать и в отношении виртуальных игорных заведений. Кстати, самостоятельно ограничили себя в посещении игорных заведений примерно 17,5 тыс. человек - это число остается практически неизменным с 2017 года. По просьбе родственников суд ввел такие ограничения в отношении 6 человек.

По словам Марины Невинской, для государственного контроля за деятельностью в сфере игорного бизнеса создана и уже более 5 лет успешно используется специальная компьютерная кассовая система (СККС), которая обеспечивает контроль за оборотами в сфере игорного бизнеса. В настоящее время СККС позволяет получать уполномоченным государственным органам полную и достоверную информацию о финансовых потоках игорных заведений.

Система постоянно совершенствуется с учетом новых требований законодательства. В частности, сейчас СККС дорабатывают с целью подключения к ней с 1 августа 2019 года виртуальных игорных заведений.

Чтобы обеспечить выполнение требований указа №305, в том числе подготовиться к легализации онлайн-казино, законодательство совершенствовали: были определены требования к виртуальным игорным заведениям, порядок проведения их экспертизы, требования к игровым автоматам и их программному обеспечению. "Учитывая новизну законодательства в сфере игорного бизнеса и необходимость обеспечения его стабильности, в ближайшее время вносить какие-либо принципиальные изменения не планируем", - резюмировала Марина Невинская.

БЕЛТА.-0-

 
 
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В Беларуси с 1 апреля вступили в силу основные положения указа от 7 августа 2018 года №305 "О совершенствовании правового регулирования игорного бизнеса" - таким...
 
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