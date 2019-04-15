В Национальном детском технопарке будут работать самые талантливые педагоги - Касперович

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15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном детском технопарке будут работать самые талантливые педагоги, сообщил журналистам начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Предусмотрено очень серьезное кадровое обеспечение. Мы понимаем, для того, чтобы работать с одаренными детьми и молодежью, необходимо привлекать самых талантливых и одаренных педагогов. Для этого предусмотрены соответствующие мотивационные подходы, особые подходы в части оплаты труда. Мы понимаем, что необходимо провести определенную работу и в части подготовки таких педагогов", - сказал Сергей Касперович.

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